엔믹스, ‘별별별 (See that?)’ 뮤비 티저 추가 공개…비주얼 예사롭지 않네

NMIXX(엔믹스)가 컴백을 하루 앞두고 타이틀곡 '별별별 (See that?)' 퍼포먼스 일부를 첫 선보였다.

NMIXX는 내일(19일) 세 번째 미니 앨범 'Fe3O4: STICK OUT'(에프이쓰리오포: 스틱 아웃)과 타이틀곡 '별별별 (See that?)'을 발매한다. JYP엔터테인먼트는 17일 0시 공식 SNS 채널에 신곡 '별별별 (See that?)'의 뮤직비디오 티저를 최초 공개한 데 이어 18일에는 퍼포먼스 일부가 담긴 뮤직비디오 티저를 추가 오픈하고 분위기를 최고조로 이끌었다.

영상 속 NMIXX는 힙하고 파격적인 컴백 비주얼로 보는 이들의 시선을 빼앗았다. 손톱까지 까맣게 칠한 올블랙 스타일링에 스모키 메이크업, 화려한 헤어 컬러가 눈에 확 띄는 특별함을 드러냈다. 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진 여섯 멤버는 단단한 시멘트를 드릴로 부수거나 푸르른 하늘을 자유로이 날고 중력을 거스른 채 빌딩 벽면을 달리는 등 예사롭지 않은 모습으로 호기심을 자극했다.

새하얀 미지의 공간에서 펼치는 퍼포먼스도 눈을 뗄 수 없는 강렬함을 선사한다. 그루비한 리듬에 맞춰 양손을 쭉 뻗거나 엄지를 아래로 내린 포인트 안무가 뮤직비디오 완편은 물론 신곡 무대를 향한 기대를 높였다. 까만 글씨로 큼직하게 적은 앨범명 'STICK OUT'처럼 NMIXX가 2024년 뜨거운 여름 가요계에 두각을 나타내고 '별별별'을 띄운다.

'별별별 (See that?)'은 올드스쿨 힙합 장르를 미니멀한 비트에 담아 시크한 매력을 증폭시킨 곡으로 NMIXX만의 유니크한 음악 컬러를 만날 수 있다. 얼터너티브 K팝 그룹 바밍 타이거(Balming Tiger)의 머드 더 스튜던트(Mudd the student), 오메가 사피엔(Omega Sapien)이 작사에 참여했고, 멤버 설윤은 앞서 공개한 트랙 리스닝 세션 영상을 통해 "저희가 시도해 보지 않았던 새로운 매력이 있는 곡이다. 떼창과 화음이 웅장하게 채워지는 구간이 벅차오르는 느낌이 들어서 가장 NMIXX스럽다"고 소개해 기대감을 높였다.

신보에는 타이틀곡 '별별별 (See that?)'을 필두로 'SICKUHH (Feat. Kid Milli)'(씨커 (피처링 키드밀리)), 'Red light sign, but we go'(레드 라이트 사인, 벗 위 고), 'BEAT BEAT'(비트 비트), 'Moving On'(무빙 온), 'Love Is Lonely'(러브 이즈 론리) 총 6곡이 수록된다. 라이언 전, 이우민 "collapsedone", 이스란, 더 허브(THE HUB), 뎀 조인트(Dem Jointz) 등 글로벌 유수 작가진에 래퍼 키드밀리까지 총출동해 고퀄리티 명반 탄생을 예고하고 있다.

한편 NMIXX의 미니 3집 'Fe3O4: STICK OUT'과 타이틀곡 '별별별 (See that?)'은 8월 19일(월) 오후 6시에 정식 발매된다. 컴백 당일 오후 4시 30분 카운트다운 라이브를 진행하고 24일부터 서울 영등포구 더현대 서울에서 신보 발매 기념 팝업스토어를 운영한다. 10월 4일~6일에는 서울 중구 장충체육관에서 두 번째 팬 콘서트 'NMIXX 2ND FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB''(엔믹스 체인지 업 : 믹스 랩)을 개최한다.

현정민 기자 mine04@sportsworldi.com

