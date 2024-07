한선화X엄태구 ‘놀아주는 여자’, 오늘 25일 OST 음반 예판 시작

JTBC수목극 ’놀아주는 여자’의 OST 음반 예약 판매가 시작된다.

종영을 한 주 앞두고 있는 드라마 ‘놀아주는 여자’에 대한 관심이 모이고 있는 가운데, 극 중 화제를 모았던 웰메이드 OST들이 수록된 음반 예약 판매가 오늘 25일 시작된다.

'놀아주는 여자'는 어두운 과거를 청산한 큰 형님 '지환'(엄태구 분)과 아이들과 놀아주는 미니 언니 '은하'(한선화 분)의 반전 충만 로맨스를 그린 드라마이다. 주연 엄태구와 한선화의 특급 케미스트리와 더불어 몰입력 높은 전개와 유연한 연출이 어우러져 각종 화제성 지표를 독차지했다. 더불어 탄탄한 음악으로 극의 분위기를 대변해준 OST가 강력한 시너지를 발휘하며 높은 몰입도를 이끌었다.

이번 OST 음반은 9곡의 가창곡이 수록된 1CD와 26곡의 BGM이 수록된 2CD로 이루어져 있다. 경쾌한 에너지로 펭귄 커플의 로맨스에 본격 신호탄을 쏘아 올린 OST Part.1 ‘놀고싶은 남자 – 에브리 싱글 데이’를 시작으로, 몽환적인 사운드로 설레임을 배가시킨 Part.2 ‘Ring My Heart – 김푸름’, 다수의 감정씬에 극적인 서사를 부여한 Part.3 ‘See the Light – 벨(KISS OF LIFE)’, 지환과 은하의 마음을 대변한 Part.4 ‘The Way – 이민혁’, 소중한 상대를 향한 마음을 담은 Part.5 ‘Everything – 모어(more)’, 서로를 향한 간절함을 드라마틱하게 완성시킨 OST Part.6 ‘See the Moon – 리제(이지혜)’, 다수의 명장면에 재치 있게 깔려 코믹함을 배가시킨 곡이자 극 중 지환의 휴대폰 벨소리 Part.7 ‘미인 – 유정석’, 극 내 짙어지는 감정선에 애절함을 더한 Part.8 ‘나의 마음이 그대에게 – 백예슬’, 은하를 끝까지 지켜내고자 하는 지환의 의지와 사랑이 담긴 Part.9 ‘너로 물드는 시간 – 재만(JAEMAN)’까지. 다양한 아티스트들의 다채로운 가창곡들을 만나볼 수 있다.

또한 적재적소에 깔려 때로는 코믹하게, 때로는 감성적으로 극을 물들인 26곡의 BGM을 통해 드라마의 생생한 여운을 회상할 수 있을 예정이다.

더불어 이번 OST 음반에는 드라마 속 명장면들을 생생하게 포착해낸 스틸컷이 담긴 북릿(80P)과 포토카드(10종), 포토카드 꾸미기 스티커(1종), 북마크(1종), 렌티큘러 카드(1종), 비밀 쪽지(1종), 명함(2종), 증명사진(2종), 포스터(2종 중 랜덤 1종) 등 풍성한 구성품들이 함께 수록되어 있다. ‘놀아주는 여자’를 사랑해 준 시청자들이 드라마를 더욱 재미있고 선명하게 추억할 수 있는 특별한 선물이 될 예정이다.

'놀아주는 여자'의 OST는 '김비서가 왜 그럴까', '이번생은 처음이라', '18어게인', '고백부부’ 등 히트 드라마들에서 감각적인 음악으로 시청자들에게 감동과 웃음을 선사한 문성남 음악감독이 총괄했다. 이번 ‘놀아주는 여자'에서도 때로는 유쾌하게, 때로는 서정적으로 극 전체를 아우르며 수많은 드라마 팬들과 리스너들에게 진한 여운을 남긴 웰메이드 OST를 완성했다.

한편, ‘놀아주는 여자’의 OST 음반은 오늘 25일부터 각종 온라인 음반 사이트를 통해 예약 판매가 시작된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

