이즈나 ‘MAMA’ 입성기, 엠넷플러스서 본다…19일 공개

글로벌 K-팝 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)가 그룹 izna(이즈나)의 첫 MAMA AWARDS 입성기를 공개한다.

엠넷플러스 측은 지난 11월 전 세계 뜨거운 관심을 받으며 성황리 막을 내린 글로벌 대표 K-POP 시상식 ‘2024 MAMA AWRADS(마마 어워즈)’를 통해 단 한 번의 데뷔 무대를 성공적으로 치른 izna(마이, 방지민, 윤지윤, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)의 모습이 담긴 ‘MY FIRST MAMA - izna : The Beginning(마이 퍼스트 마마 - 이즈나 : 더 비기닝)’가 오리지널 콘텐츠로 공개된다고 밝혔다.

‘MY FIRST MAMA’는 그동안 K-POP 아티스트들에게 ‘꿈의 무대’이기도 한 MAMA AWARDS를 찾은 신예들의 첫 방문기를 담은 콘텐츠로, 올해는 ‘K-POP 기대주’ 다운 존재감을 제대로 각인시켰던 izna가 주인공이다. ‘2024 MAMA AWARDS’ 일본 교세라 돔 오사카 첫째 날 무대에 오른 izna는 Mnet 걸그룹 데뷔 서바이벌 ‘아이랜드2’의 시그널송을 시작으로, 미션곡에 이은 데뷔 앨범의 ‘IZNA(이즈나)’, ‘TIMEBOMB(타임밤)’을 선공개하며 꿈을 찾아 나선 이들이 데뷔라는 꿈을 이루기까지의 여정을 담은 무대 구성을 선보였다.

이 가운데 ‘MY FIRST MAMA - izna : The Beginning’의 공개를 하루 앞두고 izna로 하나된 일곱 소녀들의 솔직하고도 설렘 가득한 모습이 담긴 예고 영상이 눈길을 사로잡았다. ‘MY FIRST MAMA - izna : The Beginning’에서는 izna의 첫 시작을 알린 2024 MAMA AWARDS 준비 과정이 담겼다고. 완벽한 무대를 선보이기 위한 연습실과 리허설 현장부터, 무대를 마친 뒤 생생한 백스테이지 모습, 2024 MAMA AWARDS 다음날 멤버들의 특별한 나들이 현장까지 풍성하게 가득 채운 izna의 이야기가 뭉클한 감동은 물론 재미를 전할 전망이다.

총 2회차에 걸쳐 팬들을 찾아가는 ‘MY FIRST MAMA - izna : The Beginning’는 내일(19일) 오후 6시 글로벌 K-POP 플랫폼 엠넷플러스를 통해 첫 공개된다. 2회는 26일(목) 오후 6시에 만나볼 수 있다.

한편, 엠넷플러스는 전 세계 글로벌 팬들이 시공간 경계 없이 K-POP 문화와 라이프 스타일을 경험할 수 있도록 설계된 플랫폼 서비스다. 다양한 팬터랙티브(팬+인터렉티브) 콘텐츠를 제공하며 누적 회원수 2천 600만을 돌파하는 등 각자 좋아하는 아티스트를 응원하고 투표하는 공간에서 더 나아가 글로벌 K-POP 팬덤의 디지털 놀이터로 거듭나고 있다.

