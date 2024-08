9개국 문화예술 협업 작품, 국내서 만난다…‘2024 코리아라운드 컬처’ 추진

7월 서울에서 열린 한국-미국 무용 협업 프로젝트 '원스 앤 포 올(Once And For All)'에서 참가자들이 공연을 선보이고 있다. 사진=문화체육관광부

한국과 해외 문화예술인의 협업 작품을 국내에서 만난다. 한국의 문화예술인은 협업 경험을 기반으로 국제무대에 더욱 활발하게 진출할 예정이다.

문화체육관광부는 한국국제문화교류진흥원과 함께 한국과 해외 문화예술인의 협업을 지원하는 ‘2024 코리아라운드 컬처’ 사업을 추진한다고 29일 밝혔다. 코리아라운드는 국내외(인·아웃바운드) 행사 개최를 의미하는 ‘라운드 컬처(Round Culture)’와 한국을 중심으로 문화 교류가 진행된다는 의미의 ‘코리아+어라운드(Korea+Around)’를 결합해 만든 명칭이다.

문체부는 국내에 있는 해외공관, 문화원 등과 협력해 한국을 중심으로 국내외 문화예술인의 다양한 협업사업을 발굴해 지원하고자 지난해부터 코리아라운드 컬처 사업을 시작했다. 올해는 브라질·미국·캐나다·이탈리아·태국·튀르키예·우크라이나·싱가포르·중국 등 9개국과 협력해 총 12개 협업사업을 발굴·지원한다. 공연·전시·문학 등 다양한 분야에서 해외 각국의 독창적인 문화와 K컬처가 호흡을 맞춘 작품을 선보인다. 특히 ‘2024-2025 상호문화교류의 해’ 국가인 캐나다, 이탈리아와 국내에서 협업사업을 진행해 양국 간 교류를 확대한다.

'2024 코리아라운드 컬처' 포스터(사진=문화체육관광부 제공)

먼저 국내에서 개최하는 주요 문화예술행사와 연계해 풍성하고 다채로운 협업 행사를 진행한다. 6월 부산국제무용제와 연계한 한국·브라질 무용 협업 ‘멀리 떠나는 길’을 지원했고 서울세계무용축제와 연계한 한국·캐나다 무용 공동제작 프로젝트 ‘몸(BODY)’(9월)도 개최한다. 이외에 ‘제15회 광주비엔날레·캐나다 파빌리온: 집 그리고 또 다른 장소들’(9~12월) 협업 전시, 평창대관령음악제 연계 한국·튀르키예 클래식 협연 ‘튀르키예 대통령 심포니 오케스트라·피아니스트 김홍기’(9월), 자라섬재즈페스티벌 연계 한국·이탈리아 재즈 익스체인지(10월) 공연 등이 열릴 예정이다.

또 주태국한국문화원이 제작한 웹툰을 기반으로 한국과 태국이 협업한 연극 ‘더 리틀 타이거 포 코리아(The Little Tiger For Korea)’를 통해 양국의 오래된 우정을 알리고 한국·우크라이나 클래식 협연 ‘오데사 필하모닉 오케스트라&피아니스트 김준희’를 통해 문화예술을 통한 세계 평화와 연대의 메시지를 전한다.

아울러 한국·미국 무용 협업 ‘원스 앤 포 올(Once And For All)’, 한국·중국 협업 뮤지컬 ‘제시의 일기’, 한국·싱가포르 시각예술 교류 ‘네트워크 디 오븐: 어전시 프로젝트(Network The Oven: Urgency)’, 한국·캐나다 앤솔로지 프로젝트 참여 작가 문학 교류, 한국·캐나다 협업 전시 ‘너에게 난, 나에게 넌-판화로 만나는 우리’ 등 연중 다양한 행사를 만나볼 수 있다.

협업사업 중 일부는 협력한 상대국에도 진출한다. 6월 부산국제무용제에서 선보인 멀리 떠나는 길에 참여한 무용단 경희댄스시어터는 7∼8월 브라질 리우데자네이루·상파울루 등에서 현지 관객들을 만났다. 9월 서울세계무용축제에서 초연하는 프로젝트 ‘몸’은 내년 3월 캐나다 플렉 댄스시어터에서도 선보일 예정이다. 김홍기 피아니스트는 12월 튀르키예 대통령 심포니 오케스트라 메인 콘서트홀 무대에 오를 계획이다. 11월 열리는 ‘너에게 난, 나에게 넌-판화로 만나는 우리’를 통해 창작된 판화 작품은 내년 3월 캐나다 아틀리에 서큘레르에서 전시된다.

최보근 문체부 국제문화홍보정책실장은 “K컬처의 위상이 높아지면서 한국예술가와의 협업을 희망하는 국제적인 수요가 증가하고 있다. 양국 예술가들의 협업을 통해 서로의 문화를 재발견하고, 우수한 작품이 창작되길 기대한다”며 “이 사업을 통해 창작된 협업작품들이 해외로 진출하는 선순환 구조를 정착시킬 수 있도록 적극적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

