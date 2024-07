신유빈, BTS 뷔 파리올림픽 응원에 화답 “감사합니다”

국가대표 탁구선수 신유빈이 방탄소년단(BTS) 뷔가 보낸 응원에 화답했다.

28일 신유빈은 자신의 SNS에 “화이팅! 감사합니다”라는 멘트를 작게 덧붙이며 뷔가 게재한 게시글을 공유했다. 지난 27일 뷔는 탁구 국가대표 선수 '삐약이' 신유빈 선수의 경기를 지켜보며 "유빈이 탁구 화이팅! 대한민국 화이팅"이라며 응원글을 남겼다. 이날 같은 그룹 멤버 RM 또한 ‘방김한 렛스기릿’이라며 파리올림픽 개막식 장면을 개인 SNS에 올려 기쁨을 표시했다.

그런가 하면 BTS 멤버들 중 진은 2024 파리올림픽의 성화 봉송 주자로 나서 대회 전부터 뜨거운 관심을 받은 바 있다. 이어 파리올림픽 KBS 중계화면을 통해 팬 사랑과 자부심을 드러낸 RM과 뷔는 내년 전역 예정이다.

한편, 방탄소년단은 올해 지민의 ‘MUSE’를 비롯해 6월 정국 팬송 ‘Never Let Go’, 5월 RM 솔로 2집 ‘Right Place, Wrong Person’, 3월 뷔 디지털 싱글 ‘FRI(END)S’와 제이홉 스페셜 앨범 ‘HOPE ON THE STREET VOL.1’을 선보였다. 신유빈은 지난해 5월 더반 세계선수권서 전지희(미래에셋증권)와 여자 복식 결승(은메달)에 올랐다.

