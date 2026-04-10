‘대군부인’ 변우석·아이유 팬아트, 베리즈에서 즐긴다

글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)가 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 공식 팬 커뮤니티를 오픈했다. 작품을 둘러싼 다양한 이야기를 나누는 공식 소통 창구이자, 전 세계 팬들이 함께 작품의 여운을 확장해가는 팬덤의 놀이터가 될 전망이다.

오늘(10일) 밤 첫 방송되는 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 이안대군(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 아이유는 재력과 미모, 탁월한 경영 능력까지 다 가졌지만, 평민, 서출이라는 신분의 한계에 부딪힌 성희주 역을, 변우석은 타고난 기품과 강인한 성격으로 국민들이 가장 사랑하는 왕족이지만 왕실의 차남인 탓에 자신을 숨기고 살아온 이안대군 역을 맡았다.

글로벌 팬들의 높은 관심 속에 문을 여는 베리즈 팬 커뮤니티에서는 다양한 콘텐츠와 서비스로, 팬들이 서로 소통하며 작품의 재미를 200% 확장할 수 있을 전망이다. 작품 속 장면과 대사, 인물 관계에 대한 감상을 실시간으로 나누고 감정을 공유하며 그들만의 이야기를 만들어갈 예정. 촬영 현장 분위기를 엿볼 수 있는 비하인드 컷과 회차별 명장면 등 다양한 콘텐츠들도 공개되어, 작품을 보다 입체적으로 즐길 수 있을 계획이다.

또한 커뮤니티 내 ‘본방 사수 게시판’을 통해 회차별 본방송 시간에 맞춰 ‘21세기 대군부인’을 함께 시청하며 실시간으로 소통할 수 있다. 팬들의 주요 반응과 특징적인 포인트를 한눈에 요약해 보여주는 'AI 댓글리포트'를 통해 팬들이 무엇에 열광하고, 어떤 장면에 몰입했는지를 보다 직관적으로 확인하고, 공감을 증폭하며 풍성한 재미를 전한다.

또한 드라마 관련 짤(이미지)과 팬아트를 자유롭게 공유하는 ‘짤줍’ 공간도 운영된다. 팬들은 작품 속 인물과 서사를 자신만의 방식으로 재해석하고, 서로의 창작물을 공유하며 커뮤니티 안에서 또 다른 즐거움을 이어갈 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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