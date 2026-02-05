CJ ENM, 지난해 영업이익 1329억원…전년 대비 27.2% ↑

CJ ENM은 한국채택국제회계(K-IFRS) 연결기준으로 2025년 연간 매출 5조 1,345억원, 영업이익 1,329억원을 기록했다고 5일 공시했다.

엔터 부문은 웰메이드 IP의 수익 다각화와 글로벌 공동 제작 본격화, 티빙·엠넷플러스 플랫폼 성장이 주요 요인으로 작용했으며, 커머스 부문은 모바일 라이브커머스 고성장 기반 플랫폼 경쟁력 강화에 따라 외형과 수익성 모두 견조하게 성장했다. 그로 인해 CJ ENM 2025년 전체 연간 영업이익은 전년 대비 27.2% 성장했다.

CJ ENM 관계자는 “2025년은 글로벌 공동 제작 확대와 티빙 해외 진출, 엠넷플러스 고속 성장 등을 통해 ‘글로벌 가속화 원년’으로 자리매김한 한 해”라며 “티빙·엠넷플러스·온스타일 등 핵심 플랫폼 경쟁력을 집중적으로 키우는 한편 IP 기반의 지속 가능한 수익을 창출하는 ‘IP 홀더(IP HOLDER)’로 성장해 급변하는 글로벌 콘텐츠 소비 환경과 미디어 경쟁 심화에 선제적으로 대응할 것”이라고 밝혔다. 이어 “커머스 부문은 숏폼과 인플루언서 콘텐츠 중심의 모바일 라이브 커머스 사업 고도화와 고관여 프리미엄 상품군 확대를 두 축으로 플랫폼 성장세를 가속화할 계획”이라고 전했다.

미디어플랫폼 부문은 콘텐츠 성과 지속과 티빙 손익 개선으로 매출 1조 3,416억 원을 기록하며 흑자 전환했다. 특히 티빙은 ‘환승연애4’, ‘친애하는 X’ 등 오리지널 콘텐츠의 흥행 및 웨이브와 본격 시너지를 앞세워 지난 4분기 광고 매출이 전년 동기 대비 108.8% 성장했고 일본 디즈니플러스, 아시아태평양 17개국 HBO Max 등 글로벌 지역에 브랜드관 형태로 진출했다. 채널은 광고 시장 침체 영향이 지속됐지만 ‘폭군의 셰프’, ‘태풍상사’, ‘프로보노’ 등 토일드라마의 연속 흥행으로 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

영화·드라마 부문은 넷플릭스, 아마존, 워너 브라더스 디스커버리 등 전방위 파트너십을 통한 콘텐츠 유통 확대 및 글로벌 스튜디오 ‘피프스시즌(FIFTH SEASON)’의 손익 개선으로 매출 1조 4,573억 원을 기록했다. 또 ‘내 남편과 결혼해줘’ 일본판, ‘첫사랑 DOGS’, ‘로맨틱 어나니머스’ 등 글로벌 공동 제작 프로젝트가 본격화되며 성과로 이어졌다. 피프스시즌은 프리미엄 콘텐츠 딜리버리는 물론 유통 매출 호조와 비용 효율화가 주요 동력으로 작용해, 2분기에 이어 4분기에도 흑자를 달성했다.

음악 부문은 제로베이스원, INI, JO1 등 글로벌 휴먼 IP의 음반·콘서트 성과와 MAMA AWARDS 및 KCON 등 컨벤션 라이브 사업 흥행, 엠넷플러스의 가속 성장 등에 힘입어 전년 대비 16.4% 성장한 8,176억 원의 매출을 기록, 음악 기반 IP 생태계 시스템(MCS)의 가능성을 입증했다. 특히 지난 11월 홍콩에서 개최된2025 MAMA AWARDS는 역대 최대 매출과 이익을 기록했고, 전 세계 250여 개 지역에서 서비스 중인 엠넷플러스는 2025년 연초 대비 연말 기준 월간활성이용자(MAU)가 약 470%, 일간활성이용자(DAU)는 전년 대비 약 3배 성장하며 사업 경쟁력이 강화됐다.

커머스 부문은 연간 매출 1조 5,180억 원, 영업이익 958억 원을 기록하며 각각 전년 대비 4.6%, 15.2% 성장했다. 패션·리빙 등 고관여 프리미엄 상품 큐레이션 확대와 숏폼 콘텐츠·인플루언서 협업을 기반으로 한 팬덤 커머스 전략, 빠른 배송 인프라 고도화가 실적 성장을 견인했다. 특히 유인나의 ‘겟잇뷰티’, 박세리의 ‘큰쏜언니 BIG세리’, 기은세의 ‘은세로운 발견’ 등 모바일 콘텐츠 IP 경쟁력 강화와 KBO·팝마트 등 팬덤 커머스 확장 전략에 힘입어 모바일 라이브 커머스(MLC) 거래액은 전년 대비 66% 증가하며 고성장세를 지속했다. 또한 연중 최대 규모 마케팅 행사인 ‘컴온스타일’ 오프라인 팝업스토어를 비롯해 SNS, 티빙(OTT) 등으로 숏폼 콘텐츠를 확장 운영하며 MZ세대 고객 접점도 확대했다. ‘바로도착’ 빠른 배송 포트폴리오 고도화 전략도 주효했다.

CJ ENM은 이날 컨퍼런스콜에서 ‘IP 홀더로의 진화’와 ‘티빙·엠넷플러스·온스타일 등 플랫폼 경쟁력 강화’라는 두 축을 중심으로 사업 구조를 재편, 본원적 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다.

먼저 콘텐츠를 단순 제작하는 수준을 넘어 IP를 직접 보유하고 확장해 장기 수익화하는 ‘IP 홀더’로 도약한다는 계획이다. 글로벌 시장을 겨냥한 IP를 개발하고, 미국·일본을 중심으로 로컬 제작 거점을 확대해 수익원을 다각화할 방침이다. 음악 IP 역시 <알파드라이브원> 같은 신규 아티스트를 지속 확대하고, 국내외 레이블이 각각 기획·운영하는 ‘글로벌 멀티 레이블 체제’를 구축, 외연을 확장한다.

글로벌 콘텐츠 소비 환경 변화에 대응해 ‘디지털 시프트(Digital Shift)’도 가속화한다. 티빙은 차별화된 콘텐츠와 수익모델 다변화를 바탕으로 이용자들이 매일 접속하는 ‘데일리 플랫폼’으로 정착하고, 기존 일본·아시아태평양 지역을 넘어 글로벌 진출을 확대한다. 엠넷플러스는 오리지널 콘텐츠 투자를 대폭 늘리고 스트리밍 경쟁력을 강화해 성장 기반을 확립한다. 아울러 AI 활용 콘텐츠 생태계를 선도하겠다는 포부도 밝혔다.

커머스 부문은 2026년 고관여 프리미엄 상품 경쟁력 강화를 추진하는 동시에 숏폼 및 인플루언서 커머스를 본격 확대하며 모바일 라이브 커머스(MLC) 플랫폼 성장세를 가속화한다. 1월 ‘대국민 쇼핑 솔루션 더 김창옥 라이브’ 등 대형 콘텐츠 IP 론칭을 시작으로 숏폼 콘텐츠를 확대하고, 이를 기반으로 모바일 라이브 커머스 사업 전반의 경쟁력 제고에 나선다. 인공지능(AI) 기반 트렌드 데이터 분석을 활용해 패션·리빙·여행 등 고관여 프리미엄 상품군을 확장하고, 다품종 소량 소싱과 인플루언서 연계 상품 기획을 통해 MD 카테고리를 다각화한다.

또한 KBO를 비롯한 아티스트·캐릭터·K-콘텐츠 IP를 결합한 브랜드 협업을 통해 차별화된 콘텐츠 커머스 포트폴리오를 구축할 예정이다. 유튜브·틱톡·티빙(OTT) 등 영상 중심 외부 채널에서의 콘텐츠 소비 경험을 강화해 신규 고객 유입과 매출 성장을 동시에 도모할 계획이다.

