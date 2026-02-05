다가오는 설연휴, 동안성형 시 고려해야 할 사항은

설연휴를 앞두고 미뤄뒀던 동안성형을 고려하는 사람이 많다. 특히 눈가 주변의 노화는 노안의 주범으로 꼽힌다. 윗 눈꺼풀이 처져 눈이 작아 보이거나 눈밑이 불룩하게 튀어나오고 늘어지면 우울한 인상을 만들기도 한다. 또한 지방이 아래로 처지고, 턱선이 무너지면 얼굴 라인이 불분명해져 얼굴이 커 보이게 된다.

전문가들에 따르면 윗 눈꺼풀이 늘어져 쌍꺼풀 라인을 작아지게 만들고 시야에 방해가 된다면 늘어진 눈꺼풀 피부와 지방 등을 제거하고 쌍꺼풀 라인을 새롭게 만드는 상안검수술로 개선이 가능하다. 그러나 쌍꺼풀 라인으로 인한 인상 변화를 원치 않는 경우라면 눈썹 아래 경계선을 따라 절개한 뒤 늘어진 피부와 근육을 당겨 고정하는 눈썹하거상술이 도움이 될 수 있다.

윗 눈꺼풀이 처진 것이 아닌 이마나 눈썹이 처졌거나, 눈썹과 눈꺼풀 사이의 거리가 가깝다면 상안검수술이나 눈썹하거상술 보다는 ‘엔도타인’ 등과 같은 생체친화적 흡수성 고정판으로 강력하게 고정해 처진 이마와 눈썹을 리프팅할 수 있는 내시경 이마거상술이 적합하다.

아래 눈꺼풀의 늘어진 피부와 불룩하고 처진 눈밑을 개선하려면 아래 속눈썹 라인을 따라 절개한 뒤 안와지방을 재배치하고 늘어진 피부를 제거하고 느슨해진 근육을 골막에 고정하는 하안검성형을 고려해볼 수 있다. 정도가 심하다면 하안검성형과 더불어 처진 피부와 조직을 박리한 뒤 당겨 ‘엔도타인’ 등으로 고정하는 중안면부리프팅을 권한다.

한편 코끝에서 턱 끝까지의 하안면 부위의 무너진 턱 라인을 정돈하고, 팔자주름이나 입가주름 등을 개선하려면 안면거상술이 한 방법이 된다. 흉터가 보이지 않도록 헤어라인 안쪽부터 귀 경계선을 따라 귀 뒤쪽을 절개한 뒤 늘어진 피부 밑 SMAS층을 박리하여 SMAS층과 피부를 당겨 고정하고, 남은 피부는 절제한 후 섬세하게 봉합한다.

목주름이 심하고 턱과 목의 경계선이 뚜렷하지 않다면, 귀 주변부를 절개한 뒤 목의 처진 피부와 SMAS층을 당겨 고정하는 목주름거상술을 병행하기도 한다.

이유정 유이성형외과 대표원장은 “얼굴을 크게 이마를 포함한 상안면부, 눈밑에서부터 코끝까지 중안면부, 턱 끝까지 하안면부 3부위로 나누어 동안성형을 고려할 수 있다”며 “해부학적 지식과 임상경험이 풍부한 성형외과 전문의에게 현재 피부 노화 정도, 근육의 움직임, 피부탄력, 주름 상태 등을 면밀하게 파악한 뒤 적합한 수술 계획과 그에 따른 수술을 받는 것이 중요하다”고 말했다.

