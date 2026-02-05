웹젠 ‘드래곤소드’, ‘반올림피자’와 만났다…굿즈·쿠폰 포함 메뉴 판매 등 이벤트 전개

웹젠의 오픈월드 액션RPG 신작 ‘드래곤소드’가 5일부터 반올림피자와 제휴 이벤트를 진행한다.

‘드래곤소드’는 지난 1월 21일 출시 후 양대 앱마켓 인기 순위 1위를 기록하는 등 쉬운 조작과 깊이 있는 액션으로 대중의 호응을 얻으며 장기 흥행의 발판을 마련 중이다.

이번 드래곤소드와 반올림피자 제휴 이벤트는 3월 12일까지 특별 굿즈와 쿠폰이 포함된 세트 메뉴 판매부터 온라인 이벤트까지 다양하게 진행된다.

먼저 배달 앱을 통해 주문 가능한 ‘드래곤소드 영웅 세트 메뉴’ 4종을 선보인다. 조니 용병단 바질 더블쉬림프, 붉은 여우 용병단 고스트 더블쉬림프, 오르비스 반올림고구마 골드, 오르가나 치즈후라이 크림치즈로 구성됐으며, 주문 시 쿠폰이 기입된 포토카드가 동봉된다.

포토카드는 게임 내 주요 캐릭터 류트, 세리스, 칼리엔, 오네트 4종 중 무작위로 1장이 제공된다. 포토카드 뒷면에 기입된 게임 쿠폰을 사용하면 게임 재화 에테르 결정을 포함해 다양한 아이템을 획득할 수 있다.

또한 선착순 주문 한정으로 인기 캐릭터 세리스 및 레이나 아크릴 스탠드 중 1종을 추가 제공한다.

드래곤소드 영웅 세트 메뉴 판매에 이어 다양한 온라인 이벤트도 동시 진행한다. 주문 메뉴와 동봉된 쿠폰을 촬영해 공식 커뮤니티에 인증하거나, 개인 SNS에 쿠폰과 게임플레이 화면을 게재한 후 공식 커뮤니티에 인증하면 각각 추첨을 통해 추가 쿠폰 및 피자 메뉴 교환권을 얻을 수 있다.

이 외 게임 플레이를 지원하는 다양한 게임 내 이벤트 혜택과 PC방 이용 혜택도 제공 중이며 자세한 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

