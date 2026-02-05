“몸캠에 집까지 팔아?”…장동주, 해킹 피해 고백 후 악플에 분노 “무식하고 불쾌”

휴대폰 해킹 피해를 고백한 배우 장동주가 악플에 분노했다.

장동주는 5일 인스타그램 스토리에 “익명 뒤에 숨어 남을 깎아내리는 루저들”이라며 악플을 공개했다. 한 누리꾼은 “몸캠? 어우 그래도 집까지 팔건”이라고 댓글을 달았고 장동주는 “제 휴대폰 속 자료 중 대중에게 오픈되면 안되는 자료는 무궁무진하다. 예를 들어 비밀유지 계약을 지켜야할 계약서"라며 "당신 휴대폰 속 고작 비밀이라고 여겨질 것이 저질스러운 몸캠 영상 밖에 없나 보네요? 자신의 수준에 맞춰 함부로 남을 단정 짓기 이전에 본인의 사고 방식 수준이 그것 밖에 안된다는 것을 스스로 깨닫길 바란다”라고 했다.

또 다른 누리꾼은 “사생활. 여자들과 디엠. 야한 얘기. 직접 찍은 야한 동영상”이라며 “이런 거 밖에 없겠지만 이런 걸로 극단적인 생각하지 마세요. 별거 아닙니다”라고 남겼다. 장동주는 “‘야한 것밖에 없겠지만?’ 이런 표현 굉장히 무식하게 느껴지고 불쾌하네요. 제 휴대폰 들여다본 적 있나요? 그쪽 휴대폰에는 야한 얘기, 야동밖에 없나요?”라고 분노했다.

이 외에도 장동주의 게시물에는 “뭐 그리 구린 비밀이 있길래 전재산을 다 받치고 빚까지 내서 감춤?” 등의 악플이 쏟아졌다.

앞서 장동주는 지난달 29일 휴대폰 해킹범에게 받은 협박 메시지를 공개했다. 그는 “작년 여름 어느 날이었다. 내 휴대폰은 완벽하게 해킹됐다, 그리고 이어진 협박. 그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다”면서 “그 남잔 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고, 난 시키는 대로 할 수 밖에 없었다. 배우라는 직업은, 아니 장동주라는 인간은 아주 약점이 많았고, 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇 달 만에 내 인생을 송두리째 바꿔 놓았다”고 털어놨다.

또 “난 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다"며 "가족은 나를 위해 집도 팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고, 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십 억원을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚더미에 앉았다”고 했다.



지난해 10월 장동주는 SNS에 ‘죄송합니다’라는 짧은 문구를 올려두고 행적을 감췄다. 당시 소속사 넥서스이엔엠은 “연락 두절된 상태”라고 알렸고 이내 “장동주 소재를 확인했다. 걱정을 끼쳐서 죄송하다”고 전했지만 구체적인 이유를 함구한 바 있다. 장동주는 이후 매니지먼트 런에 새 둥지를 틀었으나 한 달 만에 전속계약을 해지했다.

장동주는 현재 SBS ‘오늘부터 인간입니다만’에 출연하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]