‘등번호 9번 ’국가대표 공격수 오현규, 베식타시 이적…이적료 241억

한국 남자 축구 대표팀 공격수 오현규가 드디어 무대를 바꿔 달린다. 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시로 이적했다. 팀의 첫 한국인 선수로서 튀르키예 무대를 누빈다.

베식타시는 5일 구단 공식 홈페이지를 통해 "오현규, 베식타시에 온 걸 환영한다"며 "오현규 영입에 대한 합의가 이뤄졌다고 튀르키예 공공정보공개플랫폼(KAP)에 알렸다. 총 이적료는 1400만 유로(약 241억원)며, 계약 기간은 2028~2029시즌 종료까지 3년 6개월"이라고 설명했다.

기회가 더 커진다. 적지 않은 이적료를 받았다. 구단이 SNS에 공개한 사진을 보면 최전방 공격수의 상징과도 같은 등번호 9번을 받았다. 이런 부분들을 고려하면 구단이 오현규를 주전 자원으로 활용할 계획이라는 점, 기대감이 크다는 점 등을 유추할 수 있다.

이적 시장 막판 성사됐다. 튀르키예 프로축구 쉬페르리그 이적 시장은 이미 문이 닫힌 유럽 주요 리그와 달리 현지 시간으로 6일까지 진행됐다. 이번 이적이 성사될 수 있었던 배경이다. 베식타시는 지난 1903년 창단된 튀르키예서 가장 오래된 스포츠 클럽이다. 갈라타사라이, 페네르바체 등과 함께 명문 구단으로 평가받는다. 올 시즌 승점 36(10승6무4패)으로 리그 5위를 기록 중이다.

새로운 도전에 나선다. 프로축구 K리그2 수원 삼성 출신인 오현규는 지난 2023년 셀틱(스코틀랜드)에 입단하며 유럽 무대를 밟았다. 이후 헹크로 이적해 가파른 성장세를 자랑했다. 올 시즌에도 리그, 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 등 공식전에서 10골 3도움을 작성했다. 이에 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 풀럼 등과 이적설에 휩싸이기도 했다. 하지만 최종 목적지는 베식타시였다.

빅리그 진출을 꾀하는 오현규에게 든든한 발판이 될 전망이다. 대표팀 주전 수비수 김민재(바이에른 뮌헨) 역시 과거 페네르바체에서 뽐낸 실력을 인정받아 이탈리아 프로축구 세리에A 나폴리로 이적한 바 있다. 현재는 분데스리가를 누비고 있다.

