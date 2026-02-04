하정우♥차정원, 열애 공식 인정…결혼설은 부인

사진= 하정우, 차정원 SNS

배우 하정우와 차정원이 열애 중인 사실을 공식 인정했다.

4일 차정원의 소속사 사람엔터테인먼트는 “(두 사람이) 만나는 게 맞다”고 밝히며 교제 사실을 확인했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니 역시 “(하정우가) 교제 중인 분이 계신 것은 맞다”면서도 “결혼 관련 내용은 확정이 아니다”라고 선을 그었다.

앞서 일부 매체는 하정우가 오는 7월 결혼식을 준비 중이라고 보도했으며, 이후 또 다른 매체를 통해 하정우와 차정원이 연인 관계라는 소식이 전해지면서 관심이 집중됐다. 이에 대해 양측 소속사는 열애는 인정했지만, 결혼 시점에 대해서는 확정된 바 없다는 입장을 전했다.

하정우는 영화 ‘마들렌’(2002)으로 데뷔한 이후 ‘추격자’(2007), ‘국가대표’(2009), ‘범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대’(2011), ‘더 테러 라이브’(2013) 등 다수의 작품을 통해 국내 대표 배우로 자리매김했다. 연출자로도 활동하며 ‘롤러코스터’(2013), ‘허삼관’(2014)을 선보였고, 지난해에는 ‘로비’와 ‘윗집사람들’을 공개했다.

차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔했으며, 드라마 ‘특별근로감독관 조장풍’, ‘절대그이’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.

<세계일보>

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]