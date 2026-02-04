따뜻한 나눔 사랑 목포시공무원노동조합이 실천 “조합원 동전 성금 전달”

목포시공무원노동조합(위원장 주영삼)은 지난 3일 지역 사회 복지시설인 목포아동원을 방문해 성금과 위문품을 전달하고 어려운 환경 속에서도 밝게 자라나는 아이들에게 꿈과 희망을 전하는 따뜻하고 훈훈한 나눔 사랑 문화를 몸소 실천했다고 4일 밝혔다.

이번에 전달된 성금은 지난해 연말 부서 순회 활동을 통해 조합원 들로부터 기부를 받은 동전으로 책상 서랍 등에서 잠자고 있는 10원짜리에서부터 500원 동전에 이르기까지 모금된 성금만 31만5920원으로 작지만 큰 의미 있는 성금이라며 동참 해준 조합원들께 진심으로 감사한다고 전했다.

목포아동원 관계자는 매년 잊지 않고 아이들에게 따뜻한 사랑과 관심을 가져주시는 목포시공무원노동조합에 진심으로 감사드린다며, 보내주신 성금과 위문품은 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 의미 있게 사용하겠다고 화답했다.

한편 목포시공무원노동조합원 매년 명절과 연말연시에 복지시설 위문과 봉사활동 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, “나눔은 생각이 아니라 실천”하는 것이라며, 앞으로도 지역 사회 소외된 이웃을 살피며 공무원으로서 사회적 책임을 다하는 데 앞장서겠다고 밝혔다.

