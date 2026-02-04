티아라 지연, 이혼 후 물오른 미모…더 빛나는 청순 비주얼

사진 = 지연 SNS 계정

그룹 티아라 멤버 겸 배우 지연이 변함없는 비주얼로 시선을 사로잡았다.

지연은 지난 3일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 지연은 그레이 카디건 안에 셔츠를 착용해 단정하면서도 세련된 스타일을 완성하며 감각적인 패션 센스를 드러냈다. 카메라를 바라보며 차분한 표정을 지은 그는 오밀조밀한 이목구비와 또렷한 눈매로 여전한 비주얼을 자랑했고, 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨려 청순한 분위기를 더했다.

또 다른 사진에서는 메이크업을 받는 모습이 포착됐다. 귀여운 표정을 지은 지연은 높은 콧대와 조각 같은 옆선을 드러내며 시선을 끌었고, 환한 미소와 함께 입술을 살짝 내밀어 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다.

한편 지연은 2022년 12월 전 야구선수 황재균과 결혼했으나, 여러 차례 별거설과 이혼설 끝에 2024년 11월 이혼 소식을 전한 바 있다.

