‘LCK컵 PO 진출권 어느 팀에’…6개 팀, 플레이-인 돌입

2026 LCK컵 플레이-인 2라운드에 출전하는 디플러스 기아. 라이엇 게임즈 제공

디플러스 기아, 농심 레드포스, DRX, KT 롤스터, DN 수퍼스, 브리온 총 6개 팀이 LCK컵 플레이오프(PO) 진출권을 두고 경쟁을 펼친다.

리그 오브 레전드(LoL) 이스포츠의 한국 프로 리그인 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)를 주최하는 라이엇 게임즈는 오는 6∼8일 서울 종로구 그랑서울에 위치한 치지직 롤파크에서 2026 LCK컵 플레이-인을 진행한다고 4일 밝혔다.

그룹 대항전이 그룹의 승점을 쌓는 레이스였다면 플레이-인은 팀의 생존이 걸린 토너먼트다. 디플러스 기아, 농심 레드포스, DRX, KT 롤스터, DN 수퍼스, 브리온이 플레이오프 티켓 3장을 놓고 대결을 벌인다. 플레이-인 시드는 그룹에 상관 없이 그룹대항전 승수 기준으로 배정됐으며 디플러스 기아와 농심 레드포스는 2라운드에 직행했다.

2026 LCK컵 플레이-인 2라운드에 출전하는 농심 레드포스. 라이엇 게임즈 제공

6일 열리는 1라운드에는 DRX와 브리온, KT 롤스터와 DN 수퍼스가 출전하며 3전 2선승제로 진행된다. 패배한 두 팀은 LCK컵 여정을 마무리하게 된다.

7일 열리는 2라운드 역시 3전 2선승제로 진행된다. 플레이-인 1번 시드인 디플러스 기아가 1라운드에서 승리한 두 팀 가운데 한 팀을 선택한다. 2라운드에서 승리하는 두 팀 중 플레이-인 시드가 높은 팀은 4번 시드, 시드가 낮은 팀은 5번 시드로 플레이오프에 진출한다. 2라운드에서 패배한 두 팀에게는 한 번의 기회가 더 주어지며 8일 최종전에서 5전 3선승제 승부를 벌인다.

그룹 대항전 기간 화제가 됐던 코치 보이스는 이번 플레이-인에서 적용되지 않는다. 코치 보이스는 2026 LCK컵에서 그룹 대항전 기간 동안 시범 도입된 요소로, 코치진이 경기 중 정해진 횟수와 시간 안에서 선수들과 실시간 소통할 수 있도록 설계됐다. DRX는 그룹 대항전에서 치른 모든 경기에서 코치 보이스를 활용했고 브리온도 절반의 경기에서 사용했다. 플레이-인 1라운드에서 만날 두 팀 모두 코치 보이스가 사라진 이후 어떤 방식으로 경기를 이끌어 나갈지가 관전 포인트다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]