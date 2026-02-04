뉴비트, 데뷔 첫 전국 투어 돌입…3월 서울 앙코르 확정

그룹 뉴비트(NEWBEAT)가 데뷔 첫 단독 콘서트의 열기를 잇는 전국 투어에 나선다.

뉴비트는 첫 번째 전국 투어 콘서트 '2026 Drop the NEWBEAT : NEURO 1000 PROJECT'(드랍 더 뉴비트 : 뉴로 1000 프로젝트)를 개최한다. 특히 오늘 공개된 콘서트명 속 뉴로(팬덤명) 프로젝트에 대한 팬들의 관심이 높아지고 있다.

먼저 이번 투어는 15일 수원에서 포문을 열고, 22일 대전, 3월 1일 대구, 3월 8일 부산까지 이어진다. 데뷔 1주년을 앞둔 뉴비트와 팬들에게 더욱 뜻깊은 시간이 될 것으로 보인다.

여기서 끝이 아니다. 뉴비트는 3월 14일과 15일 양일간 서울에서 전국 투어의 대미를 장식한다. 지난달 서울 첫 단독 콘서트가 티켓 오픈 직후 전석 매진되며 뜨거운 호응을 얻은 만큼, 이번 서울 공연은 팬들의 성원에 화답하는 앙코르 무대다.

앞선 서울 공연에서 뉴비트는 데뷔곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인)을 비롯해 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 수록곡들과 미발매 신곡, 커버 무대를 대거 공개하며 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 이번 전국 투어에서도 생생한 라이브와 화려한 퍼포먼스를 선보이며 다시 한번 팬들을 매료시킬 예정이다.

뉴비트는 최근 미니 1집 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)으로 미국 아마존 뮤직 6개 부문 1위를 석권하고 유튜브 뮤직 TOP 100에 진입하며 글로벌 음악 시장에서 존재감을 드러냈다. 또 중국 대형 엔터사 모던스카이와 매니지먼트 계약을 체결하고 현지 쇼케이스를 성료하는 등 해외 활동 반경을 꾸준히 넓혀가고 있다.

뉴비트의 전국 투어와 관련된 상세한 티켓 예매 일정 및 지역별 정보는 추후 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

