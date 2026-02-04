논란 속 공개일 확정…박나래 출연 ‘운명전쟁49’, 예고편에선 실종

사진 = 뉴시스, 디즈니+

방송인 박나래가 MC로 참여한 디즈니+ 오리지널 예능 프로그램이 공개를 확정했다.

4일 디즈니+측은 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’가 오는 11일 공개된다고 밝혔다. ‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 신들린 서바이벌 예능이다.

박나래는 전현무, 박하선, 신동, 강지영 등과 함께 패널로 출연할 예정이다. 다만 이날 공개된 ‘운명전쟁49’ 공식 포스터와 예고편에서는 박나래의 모습이 담기지 않아 눈길을 끌었다. 예고 영상에는 박나래를 제외한 나머지 패널들의 모습만 등장했다.

앞서 지난해 12월 박나래는 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘, 특수 상해, 폭언, 대리 처방, 진행비 미지급, 사적 업무 및 술자리 강요 등의 의혹을 제기받았다. 이에 박나래는 “당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하는 데 집중하겠다”며 활동 중단을 선언했다.

이후 불법 의료행위를 받았다는 이른바 ‘주사 이모’ 의혹까지 제기되며 논란이 확산됐다. 현재 박나래는 전 매니저들을 공갈미수 및 업무상 횡령 혐의로 고소해 법적 공방을 이어가고 있다.

한편, ‘운명전쟁49’는 오는 11일 4개 에피소드를 먼저 공개한 뒤, 이후 매주 3편, 2편, 1편씩 순차적으로 공개해 총 10개의 에피소드로 시청자들을 만날 예정이다.

