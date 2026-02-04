사진=SK 나이츠 제공

SK는 11일 소노와의 홈 경기를 루키 데이로 정하고 팬 감사 이벤트를 실시한다.

SK는 유소년 연고 지명 선수와 신인 드래프트를 통해 팀에 새롭게 입단한 에디 다니엘, 김명진, 안성우, 프레디 등 4명의 신인들이 좋은 활약을 보이면서 팬들이 많은 관심 과 성원을 보내는 점에 대해 감사의 마음을 전하고자 11일 경기를 루키 데이로 정해 다양한 이벤트와 선물을 증정할 계획이다.

SK는 이날 경기에서 208구역과 308구역을 루키존으로 정해 이 구역에서 관람하는 팬들이 루키 선수들의 이름을 마킹한 레플리카를 구매할 경우 30% 할인 혜택을 제공하고, 머플러와 키링, 네임택 등 루키 한정판 굿즈도 판매할 예정이다. 경기 종료 후에는 루키 존에서 관람한 팬들 중 루키 레플리카를 착용한 모든 팬들에게는 루키 4인방과의 사진촬영 기회가 제공된다.

경기 전에는 학생체육관 광장에 루키 4명의 등신대를 설치해 라이징 포토존을 운영, 팬들이 자유롭게 사진을 촬영할 수 있도록 할 계획이다.

또한, 6일 현대모비스전과 11일 소노전 2경기 모두를 KBL 앱을 통해 직관 인증한 팬을 대상으로 15일에 열리는 정관장과의 경기에서 추첨을 통해 4명을 선정, 루키들의 애장품을 증정하는 출첵이벤트도 실시할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]