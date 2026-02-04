여성영화인모임, 문체부에 성폭력 피해자 지원 체계 복원 촉구

여성영화인모임이 한국성폭력상담소와 전국영화산업노동조합·한국독립영화협회·한국영화제작가협회· 한국영화프로듀서조합 등 영화단체들과 함께 “성폭력 피해자 지원은 비즈니스가 아니다”라고 문화체육관광부와 영화진흥위원회를 강하게 비판했다.

여성영화인모임(여영모)는 3일 참여연대 느티나무홀에서 기자회견을 열고 문화체육관광부와 영화진흥위원회의 성폭력 피해자 지원 사업 시장화 중단과 한국영화성평등센터 든든 정상화를 촉구했다.

이날 참여 단체들은 영화진흥위원회가 성폭력 피해자 지원 및 예방교육 사업을 조달청 경쟁입찰 방식으로 전환하고 영리 법인에 위탁한 뒤, 든든에 대한 공적 지원이 2025년 5월 20일부터 중단돼 9개월째 피해자 보호 공백이 이어지고 있다고 밝혔다.

이날 열린 기자회견에서 여영모는 기존 피해자 중 잔류(미인계) 11명, 그리고 지원 중단 이후 2025년 12월까지 상담·신고 접수 16건(명)이 확인되는 등, 지원 공백 속에서도 피해자 지원 수요가 계속되고 있음을 설명했다. 지원 중단으로 인해 피해자 지원에서 의료·심리지원이 중단·제한되거나 법률지원이 제약되고 일부 피해자는 진료비·상담비를 자부담하는 상황이 발생하고 있다고 밝혔다.

영진위는 국정감사 지적 이후 기존 잔류 피해자 11명에 대해 10월 중순~12월 말 약 2.5개월분의 치료비 및 상담인력 인건비 일부를 한시 지원했으나, 이후 연속 대책이 부재한 상황이라는 점도 재확인됐다.

참여 단체들은 지원 중단 이후에도 현장 수요가 지속되고 있다는 점을 수치로 제시했다. 든든은 2025년 6~12월 예방교육 91건(1856명)을 진행했고, 같은 기간 상담·신고 접수 16건이 이어졌다.

단체들은 “예방교육이 늘어도, 신고 이후 피해자 지원이 끊기면 안전망은 작동하지 않는다”며 공백을 임시방편이 아니라 연속 대책으로 메워야 한다고 강조했다.

한국독립영화협회 백재호 이사장은 “성평등 안전망은 1년 단위 공모 방식으로는 유지될 수 없고, 신뢰가 깨진 시스템은 더 이상 안전망이 될 수 없다”고 지적하며 제도적 안정성 마련을 촉구했다.

영화노사정협의회 구성 단체 등을 포함한 참여 영화단체들은 영화산업 내 성희롱·성폭력 문제 해결과 성평등 환경 조성을 위해 든든의 안정적 운영에 공동 협력하기로 했다. 협약을 통해 든든이 영화산업 구성원의 신뢰를 바탕으로 역할을 지속할 수 있도록 협력하고, 비영리성과 공공성을 기반으로 피해자 보호 기구로서 발전할 수 있도록 상호 협력하기로 했다. 성인지 감수성과 피해자 보호를 최우선 원칙으로 삼고 민감 정보 비밀 유지의 원칙을 재확인했다.

아울러 국회가 예산 부대의견으로 권고한 안정적 운영 방안 마련 취지에 따라, 문체부가 영화계와의 공식 간담회에 즉각 응할 것을 다시 요구했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

