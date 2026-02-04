농구장서 따뜻한 보훈을…국민은행, ‘국가유공자 예우 스포츠데이’ 개최

사진=KB국민은행 스타즈 제공

여자프로농구 KB국민은행이 6일 우리은행과의 홈경기서 ‘국가유공자 예우 스포츠 데이’를 개최한다.

이번 행사는 국민은행과 충북남부보훈지청, ㈜아벨루어가 주관하고 제37보병사단 및 충청북도보훈단체협의회, 청주 김안과가 후원한다. 농구장을 찾은 팬들과 함께 국가유공자에 대한 감사의 마음을 나누기 위해 마련됐다.

먼저 행사 당일 입장관중 전원에게는 태극기·무궁화 등 보훈 상징 스티커를 활용해 팬들이 직접 꾸밀 수 있는 LED응원봉이 증정된다. 국가유공자 및 동반 가족에게는 무료 관람 혜택이 주어진다.

경기 전 장외에서는 호국·안보 사진전이 펼쳐지고, 팬들이 직접 감사의 마음을 전할 수 있는 ‘국가유공자 감사편지 쓰기’ 이벤트 부스도 운영된다. 이벤트 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다. 특히 경기 시작 전에는 제37보병사단 군악대의 힘찬 특별 공연이 펼쳐져, 홈경기장 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

국민은행은 “농구장에서 만나는 따뜻한 보훈의 시간이 되길 바란다”며 “뜻 깊은 행사를 위해 함께해 주신 모든 관계자분들께 감사드린다”고 전했다.

이번 경기의 입장권은 WKBL 홈페이지 및 통합 앱에서 예매가 가능하며, ‘국가유공자 예우 스포츠데이’ 관련 기타 자세한 사항은 구단의 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

