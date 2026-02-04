국립고궁박물관, 세계유산위원회 기념 ‘조선왕실 유산’ 특별전 개최

지난해 국립고궁박물관에서 공개된 조선왕실 여성 예복 의친왕가 복식 실물 모습. 뉴시스

국가유산청 국립고궁박물관은 4일 오후2시 부산박물관에서 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 기념하여 세계유산으로 등재된 조선왕실 유산의 가치를 조명하는 특별전 개최를 위한 업무협약을 체결한다고 이날 밝혔다.

협약의 주요 내용은 국립고궁박물관 소장 문화유산과 자료에 관한 조사 연구와 대여, 특별전과 관련한 공동사업의 추진, 학술정보 및 자료를 비롯한 박물관 활동에 관한 정보의 교환 등이다. 양 기관은 이번 협약을 바탕으로, ‘조선 왕실과 세계유산’을 주제로 한 특별전을 개최해 세계유산위원회의 부산 개최를 기념하고 왕실 문화를 국내외 관람객에게 홍보할 계획이다.

2005년 개관한 이래 국내 유일의 왕실·황실유산 전문 국립박물관으로서 왕실·황실유산의 보존·연구에 힘써 온 국립고궁박물관과 1978년 개관해 부산의 역사와 문화를 보존하고 연구하며 시민들과 공유해 온 부산박물관은 이번 협약을 통해 각자의 전문성을 바탕으로 조선 왕실과 세계유산의 우수성을 전 세계에 알리는 데 힘쓸 예정이다.

국립고궁박물관은 “국내에서 처음으로 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회가 성공적으로 개최되고, 이를 계기로 국내외의 수많은 방문객들에게 우리 왕실유산의 가치를 알릴 수 있도록 부산박물관과 적극 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

