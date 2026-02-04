전원주가 500만원 주고 한 시술 뭐길래? ‘주름 삭제’

배우 전원주가 받은 리프팅 시술이 화제다.

3일 유튜브 채널 전원주인공에는 '청담동 피부과에서 20년 젊어지는 피부 리프팅 시술받고 온 전원주. 그런데 가격이 얼마?'라는 제목의 영상이 게시됐다.

영상 속 전원주는 절친한 배우 서우림과 함께 청담동 피부과를 방문했다.

전원주는 "이제는 늙는 것도 좋지만 곱게 늙는 게 소원"이라며 "거울 들여다보면서 빨래판처럼 쭈글쭈글하면 'TV에서 안 쓰겠구나. 늙었다고 안 쓰겠구나'하고 피부를 잡아당겨 본다"라고 털어놨다. "10년만 젊게 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

전원주는 볼의 흑자 제거를 비롯해 울세라, 티타늄, 온다, 보톡스 시술 등을 받기로 결정했다. 예상 비용만 약 500만원이라는 얘기를 듣자 서우림은 "말도 안 된다. 500만원을 들여서 뭘 그런 걸 하냐"고 말렸지만, 전원주는 "1000만원 넘는 것도 있다. 젊은 사람들은 한다더라"라며 시술을 진행했다.

시술이 끝난 뒤 전원주의 얼굴을 확인한 서우림은 "완전 동생이 됐다"며 "주름 하나 없다. 매끈해졌다. 피부가 진짜 젊어졌다"고 놀라워했다.

전원주는 "예뻐진다는 게 쉬운 일이 아니다”라며 달라진 모습에 만족해했고, 통 크게 시술비를 결제했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]