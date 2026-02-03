안산그리너스, 업계 1위 ‘작심스터디카페’ 운영사 ㈜아이엔지스토리와 동행

사진=안산그리너스FC 제공

안산그리너스FC가 지난 2일 주식회사 아이엔지스토리(대표 강남구, 이하 아이엔지스토리)와 CSR 스폰서십 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 아이엔지스토리 강남구 대표와 안산그리너스FC 김정택 단장 등이 참석해 상호 협력 방안에 대해 논의했다.

이번 협약을 통해 안산과 아이엔지스토리는 지역사회 공헌을 중심으로 한 CSR 스폰서십 협력 체계를 구축하고, 교육·문화·스포츠를 연계한 다양한 사회공헌 활동을 공동으로 추진해 나갈 예정이다.

아이엔지스토리는 프리미엄 독서실·스터디카페 브랜드 ‘작심스터디카페’, 도심형 키즈풀카페 ‘씨티케이션’을 비롯해 총 17개 브랜드를 운영 중인 기업으로, 전국 약 1,200여 개의 자사 브랜드 지점을 보유하고 있다.

특히 ‘작심스터디카페’는 전국 약 700여 개의 지점을 기반으로 장학 사업 등 청소년·청년을 대상으로 한 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며, 학습 환경 개선과 교육 문화 확산에 기여해 왔다. 이러한 활동을 바탕으로 동종업계 대표 교육 브랜드로 자리매김했으며, 안산 지역에도 체인점을 운영하고 있다.

이번 협약에 따라 아이엔지스토리는 작심스터디카페와 씨티케이션 등 자사 브랜드 교환권을 지원하고, 안산은 구단 공식 채널을 활용한 홍보를 비롯해 홈경기 및 구단 콘텐츠와 연계한 협력 프로그램을 운영할 계획이다. 이를 통해 양 기관은 지역사회와 팬들에게 긍정적인 가치를 전달한다는 데 뜻을 모았다.

안산김정택 단장은 “이번 협약은 교육 콘텐츠를 보유한 기업과 스포츠 구단이 만나 새로운 형태의 CSR 협업을 시도하는 의미 있는 계기”라며 “홈경기와 구단 콘텐츠를 통해 지역사회에 긍정적인 메시지를 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

아이엔지스토리 강남구 대표는 “작심스터디카페를 통해 축적해 온 교육 브랜드 가치를 스포츠와 결합할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “어린이 팬이 많은 안산그리너스FC와의 협력이 양 기관은 물론 지역의 미래 세대와 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다”고 협약 소감을 전했다.

한편 안산은 이번 협약을 계기로 지역 기업 및 기관과의 CSR 협력을 지속적으로 확대하며, 지역사회와 동반 성장하는 구단 운영을 이어갈 방침이다.

