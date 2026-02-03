프로축구 대구FC, 2026시즌 등번호 발표... 한국영 8번

사진=대구FC 제공

프로축구 대구FC가 3일 2026시즌 선수단 등번호를 공개했다. 대구 유니폼을 입은 한국영은 8번을 달았다.

지난 시즌 대구의 중심을 이뤘던 선수단 다수는 기존 번호를 유지했다. 세징야(11번), 에드가(9번), 김강산(20번), 황재원(2번), 한태희(31번) 등은 익숙한 번호와 함께 한다.

등번호를 바꾼 선수들도 있다. 지오바니는 지난 시즌 5번에서 공격적인 이미지를 상징하는 7번으로 번호를 변경했다. 박대훈 역시 19번에서 80번으로 변경하며 새로운 마음가짐으로 경쟁에 나선다.

이번 시즌 대구 유니폼을 처음 입게 된 새 얼굴들도 자신만의 번호를 선택했다. 미드필더 한국영은 중원의 중심을 의미하는 8번을 달고 그라운드에 나선다. 박인혁은 강렬한 에너지를 드러내는 99번을 택했다. 김대우(25번), 황인택(26번)도 새로운 등번호로 팀에 빠르게 녹아들며 새 출발을 준비 중이다.

류재문은 과거 대구 시절 달았던 29번을 다시 선택했다. 류재문에게 29번은 특별한 의미를 지닌다. 프로 데뷔 이후 지금까지 한 번도 다른 번호를 달아본 적이 없을 만큼 그의 커리어와 함께 해온 상징적인 번호다. 그는 “예전의 열정과 추억을 다시 이어가고 싶다.”며 “팬들 앞에서 대구다운 축구를 다시 보여드리겠다”고 각오를 다졌다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]