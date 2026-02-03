엔시티 위시, KSPO돔 향한다…4월 앙콜콘 개최

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 4월 앙코르 공연으로 첫 콘서트 투어의 마침표를 찍는다.

NCT WISH는 4월 17~19일 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ ENCORE IN SEOUL’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’ 앙코르 인 서울)을 개최한다.

이번 공연은 NCT WISH가 지난 2025년 10월 31일~11월 2일 서울 공연을 시작으로 총 18개 지역에서 30회 공연을 순회한 이후 펼쳐지는 만큼, 글로벌 무대를 누비며 자신들만의 색깔을 더욱 선명히 다져온 NCT WISH의 업그레이드된 스테이지를 만날 수 있을 것으로 보인다.

예매는 인터넷 예매 사이트 멜론 티켓에서 2월 10일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가, 12일 오후 8시에는 일반 예매가 진행된다.

NCT WISH는 최근 일본 9개 도시 17회에 걸친 홀&아레나 투어를 전석 매진으로 성황리에 마친 것에 이어, 지난 1월 24~25일에는 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 1회차 추가된 홍콩 공연까지 성공적으로 마무리해 글로벌한 인기를 입증하고 있으며, 2월 6일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 투어의 열기를 이어간다.

