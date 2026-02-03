‘성형 1억’ 이세영, 업그레이드된 미모 근황 공개…또렷해진 이목구비 눈길

사진 = 이세영 SNS 계정

코미디언 이세영이 업그레이드된 미모로 팬들의 시선을 사로잡았다.

이세영은 3일 자신의 SNS에 “오늘 밤 10시에도 방송한대요. 미스트롯4♥”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 TV조선 트로트 오디션 프로그램 ‘미스트롯’ 시즌4 출연을 위해 대기실에서 포즈를 취하고 있는 이세영의 모습이 담겼다.

앞서 이세영은 지난해 12월 25일 방송된 ‘미스트롯4’에서 “눈 두 번, 코 한번, 교정 중”이라며 성형 사실을 밝힌 바 있다. 이날 공개된 셀카에서도 한층 또렷해진 이목구비가 눈길을 끌었다. 그는 과거 유튜브 영상을 통해 쌍꺼풀, 코, 가슴 확대 등 다양한 성형·시술에 약 1억 원을 투자했다고 고백한 바 있다.

한편, 이세영은 ‘미스트롯4’를 통해 약 4년 만에 TV에 복귀했으며, 이지연의 ‘바람아 멈추어다오’를 선곡해 많은 선택을 받고 계속해서 순위권 안으로 진출하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

