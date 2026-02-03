“팀 공격에 새로운 에너지” 인천유나이티드, 다국적 무대에서 검증된 공격수 모건 제임스 페리어 영입

사진=인천유나이티드 제공

인천유나이티드가 영국 출신의 공격수 모건 제임스 페리어를 영입하며 공격진 보강에 나섰다.

이스라엘, 태국, 아랍에미리트(UAE), 사이프러스 등 여러 국가의 리그에서 활약하며 국제 무대 경험을 쌓아온 페리어(31)는 강한 피지컬을 바탕으로 한 파워풀한 포스트 플레이가 강점인 선수로 상대 수비와의 몸싸움에서 우위를 점하며 전방에서 공격의 기점 역할을 수행할 수 있는 공격수이다.

특히, 포스트 플레이 후 침투능력이 뛰어난 선수로 인천의 공격 전술의 다양한 옵션을 제공할 것으로 기대되고, 파이널 서드 지역에서의 위협적인 침투 능력과 순간적인 움직임으로 박스 안에서의 존재감이 더욱 돋보인다.

인천유나이티드는 페리어 영입을 통해 최전방에서의 버티는 힘과 공간 활용 능력을 동시에 강화하게 됐으며, 다양한 공격 전술 운용에 있어 한층 더 폭넓은 선택지를 확보하게 됐다.

구단 관계자는 “모건 제임스 페리어는 피지컬과 움직임이 모두 검증된 공격수로, 팀 공격에 새로운 에너지를 불어넣어 줄 것으로 기대한다”며 “빠르게 팀에 녹아들어 인천유나이티드의 공격력 향상에 기여하길 바란다”고 전했다.

한편, 모건 제임스 페리어는 메디컬 테스트 등 입단 절차를 마친 뒤 본격적으로 선수단에 합류할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

