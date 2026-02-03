노정의, 열정만렙 취준생 완벽 변신…‘우주를 줄게’ D-1

배우 노정의가 열정은 물론, 긍정 에너지 충만한 청춘의 얼굴을 그린다.

3일 tvN 새 수목드라마 ‘우주를 줄게’ 제작진은 열혈 취업 준비생 우현진으로 분한 노정의의 포스터 비하인드 스틸을 공개했다.

노정의는 극 중 어려서부터 든든한 우산이 되어준 언니의 짐을 덜어주기 위해 쉴 틈 없이 직진하는 청춘 우현진을 연기한다. 갑작스러운 사고로 떠난 언니를 대신해 사돈 선태형(배인혁)과 20개월 조카 우주(박유호)의 공동 육아를 하게 되며 마주할 여러 고난과 현실의 벽 앞에서도 단단하게 성장해가는 캐릭터를 통해 시청자들과 공감대를 형성할 예정이다. 또한 배인혁과의 티격태격 로맨스부터 조카 우주를 향한 무한한 애정까지 폭넓은 감정 연기를 펼칠 것으로 기대를 모은다.

이렇듯 새로운 연기 변신으로 궁금증을 자아내는 노정의는 이미 우현진 그 자체가 된 모습이다. 공개된 스틸 속 노정의는 노란 의상과 고깔모자로 병아리 같은 귀여움을 뽐내는가 하면, 케이크를 든 채 장난기 가득한 미소를 지어 보이며 현장의 밝은 에너지를 생생하게 전한다. 그뿐만 아니라 두 손을 맞댄 채 짓는 싱그러운 웃음과 청초한 브이(V)는 노정의만이 가진 맑고 당당한 색채를 각인시키며 드라마에서의 활약을 예고했다.

그동안 다양한 작품을 통해 독보적인 비주얼과 탄탄한 연기력을 입증하며 Z세대 대표 배우로서의 면모를 유감없이 발휘해온 노정의. 그가 써 내려갈 우주를 줄게의 청춘 서사는 과연 어떤 매력으로 다가올지 귀추가 주목된다.

우주를 줄게는 내일(4일) 저녁 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

