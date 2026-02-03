이수연, 700만뷰 찍었다…'현역가왕3' 상승세에 유튜브 조회수도 ‘활짝’

트로트 명가 토탈셋의 이수연을 향한 관심이 뜨겁다.

이수연이 지난 2024년 KBS2 '불후의 명곡'에서 선보인 장민호의 '내 이름 아시죠' 무대 영상이 최근 유튜브 조회수 700만 회를 돌파하는 기염을 토했다. 이수연은 어린 나이에 떠나보낸 아버지에 대한 그리움을 폭발적인 가창력과 감성으로 담아내며 많은 이들의 마음을 울렸다.

당시 공개 일주일 만에 유튜브 누적 조회수 100만 뷰를 돌파하며 10대 가수들 사이에서 독보적인 존재감을 드러냈던 이수연이 최근 거침없는 상승세를 이어가고 있다. 현재 출연 중인 MBN ‘현역가왕3’에서 강력한 우승 후보로 거론되면서 과거 무대 영상들까지 다시금 역주행하며 뜨거운 관심을 받고 있는 덕분이다.

이수연은 '현역가왕3'에서 최연소 현역임에도 불구하고 성인 가수들에게 밀리지 않는 압도적인 실력을 과시하고 있다. 본선 1차 무대에서 최종 3위에 오르며 기세를 잡은 그는 2차 무대에서 역대 최연소 팀 리더로 활약했고 에이스전에서는 팀을 2위까지 끌어올리는 저력을 발휘하며 명실상부한 우승 후보로 입지를 굳혔다.

탄탄한 실력뿐만 아니라 대국민 응원 투표에서도 꾸준히 상위권을 지키며 팬들의 지지를 받고 있는 이수연이 ‘현역가왕3’의 최종 주인공 자리를 차지할 수 있을지 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]