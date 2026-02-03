글로벌 K-트롯 매거진 '트롯티어(Trotier)'가 창간호 커버 모델로 가수 진해성을 발탁했다. 매거진명 '트롯티어'는 '최고의(Top-tier)', '최상의(Premier)', '앞서가는(Frontier)'이라는 가치를 결합해 최정상의 트롯 콘텐츠를 만끽하는 공간이라는 의미를 담고 있다.

이번 창간호는 '소리의 중력, 진해성이 전하는 묵직한 진심'이라는 주제 아래 아티스트 진해성의 깊이 있는 내면과 음악 여정을 집중 조명했다. 진해성은 인터뷰에서 유도 선수 시절 상대를 메치기 위해 중심을 잡던 힘이 현재는 관객의 마음을 깊숙이 끌어당기는 소리의 에너지로 전환되었다고 설명하며 자신만의 독보적인 가창 스타일의 근원을 밝혔다.

특히 그는 10년이라는 긴 무명 시절을 견디게 해준 홍대 거리 버스킹을 "음악 인생의 가장 든든한 뿌리"라고 정의했다. "소란스러운 거리의 소음을 뚫기 위해 본능적으로 터득했던 방식이 지금의 단단한 소리를 완성해 준 스승이 되었다"는 고백은 그의 음악이 가진 무게감을 뒷받침한다. 신인 시절 트로트를 하는 어린 친구는 진정성이 없다는 편견과 무시를 당할 때마다 오기로 버텼던 진솔한 기록도 가감 없이 담아냈다.

또한 무대 밖 '인간 진해성'의 소박한 일상도 공개됐다. 스케줄이 없는 날이면 팬들을 더 웃게 할 멘트를 구상하고, 스트레스를 풀기 위해 찾는 어머니표 김치찌개를 최고의 보약으로 꼽는 등 인간미 넘치는 에피소드를 전했다. 향후 활동에 대해서는 "기쁠 때나 슬플 때나 대중 곁에서 위로를 건네는 가수가 되겠다"는 다짐과 함께, 버스킹 시절부터 함께해 온 기타와 자신의 목소리만으로 채운 앨범을 만들어보고 싶다는 음악적 갈망과 포부를 드러냈다.

이 밖에도 이번 ‘트롯티어’ 창간호에는 가수 장하온과 이도진의 심도 있는 인터뷰가 수록되었으며, 트롯의 역사를 관통하는 다채로운 읽을거리가 포함됐다. 1980년대 주현미와 김연자가 이끈 트로트 부활의 역사부터 '영원한 오빠' 남진이 걸어온 60년 음악 인생의 기록, 그리고 단순한 공연을 넘어 하나의 문화 현상이 된 트로트 콘서트 현장 분석까지 깊이 있게 다루었다. 이는 명실상부 글로벌 K-트롯을 이끄는 유일한 매거진으로서 가치를 높였다는 평가다.

이번 '트롯티어' 창간호 예약 판매는 2월 3일(화)부터 2월 18일(수)까지 진행된다. 잡지는 단권(A, B, C형) 또는 세트(D형)로 선택 가능하며, 예약 구매자 전원에게는 미공개 포토카드 3종, 엽서 4종, 브로마이드 1종 등 풍성한 특전이 제공된다. 아울러 예약 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 진해성의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 10매와 표지 사인본 30권을 증정하는 특별 이벤트도 마련되어 팬들의 뜨거운 관심이 예상된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

