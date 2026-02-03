구피, 새 싱글 'Loved up' 발매…확장된 음악 스펙트럼

아티스트 구피(Goopy)가 순수한 감성으로 사랑을 노래했다.

구피는 지난 2일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'Loved up(러브드 업)'을 발매했다.

'Loved up'은 지난해 11월 발표한 싱글 'V' 이후 구피가 약 3개월 만에 발표하는 곡으로, 사랑을 처음 경험하며 느끼는 감정의 고조를 표현한 노래다. 기쁨과 두려움이 동시에 몰려오는 감정의 순간을 반복적인 훅과 몽환적인 분위기로 그려냈으며, 사랑이 한 사람을 변화시키는 과정을 섬세하게 담아냈다.

특히 선명한 비트와 역동성이 강했던 'Waterfall(워터폴)', 'V'와 대비되는 잔잔하지만 밀도가 높은 사운드가 구피의 허스키하면서도 감성적인 음색과 만나 짙은 여운을 전하고 있다.

구피는 소속사를 통해 "'Loved up'은 모든 것을 포용하는 '사랑'이라는 감정 앞에 경이감을 넘어 경외감을 느껴버린 한 인간의 이야기다"라고 이번 싱글에 대해 설명했다.

구피는 자유롭고 패셔너블한 무드를 지향하는 아티스트로, 록과 신스를 기반으로 한 사운드로 사랑을 받아왔다. 'Mr.Mood(미스터 무드)', 'Are we still in Love?(알 위 스틸 인 러브?)', 'Don't Kill My Vibe(돈 킬 마이 바이브)', 'Come With Me(컴 위드 미)' 등을 발매하며 활발한 활동을 펼치고 있다.

