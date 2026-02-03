‘통산 19번째’ 여자농구 KB 박지수, 4라운드 MVP 선정…하나은행 정현, MIP

사진=WKBL 제공

여자프로농구 KB국민은행 박지수가 통산 19번째 라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

박지수는 BNK금융 2025~2026시즌 여자프로농구 flex 4라운드 MVP 기자단 투표 결과 총 92표 중 42표를 획득했다. 15표를 받은 팀 동료 강이슬을 27표 차로 제치고 1위에 올랐다. 올 시즌 첫 라운드 MVP이자 2016~2017시즌 데뷔 이후 통산 19번째 라운드 MVP다.

WKBL 역대 라운드 MVP 최다 수상 1위다. 이번 수상으로 2위 아산 우리은행 김단비(17회)와의 격차를 2회로 벌렸다.

박지수는 4라운드 5경기에 나서 평균 25분13초를 뛰어 경기당 17점 12.2리바운드 2.8도움 0.6스틸 3.2블록과 2점슛 성공률 61.2%(49회 중 30회 성공) 등을 기록했다. 특히 블록은 5경기 동안 총 16개를 기록해 4라운드 전체 1위에 올랐다. 박지수에게는 MVP 선정 상금 200만원이 주어진다.

WKBL 심판부와 경기부 투표로 진행된 4라운드 기량발전상(MIP)은 하나은행 정현이 차지했다. 총 36표 중 17표를 받은 정현은 2위 부산 BNK 변소정(16표)을 1표 차로 아슬아슬하게 제치고 통산 첫 라운드 MIP로 선정됐다.

정현은 5경기 평균 29분31초를 뛰며 경기당 8.2점 2.6리바운드 1도움 0.6가로채기 0.1블록과 3점슛 성공률 35%(20회 중 7회 성공) 등을 기록했다. MIP로 선정된 정현은 상금 100만원을 받는다.

