여기어때, ‘포항 숙박’ 2만원 할인… “한일전 축구, 구룡포 대게거리, 호미곶까지”

여기어때 포항 프로모션 포스터. 여기어때 제공

여행·여가 플랫폼 여기어때가 경북 포항시와 손잡고 설 연휴 숙박 할인 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

우선 2만원 숙소 할인 쿠폰을 22일까지 선착순 제공한다. 중복 할인이 가능한 쿠폰이라 더 실용 적이다. 체크인 기간은 7일부터 28일까지.

해당 체크인 기간 동안 포항에서는 프로축구 한일전이 열린다. 12일 포항 스틸야드에서 열리는 포항 스틸러스와 감바 오사카(일본)의 아시아 챔피언스리그 TWO 16강 1차전이다.

프로모션 기간 중인 12일 열리는 포항 스틸러스-감바 오사카전 포스터. 포항 스틸러스 제공

아울러 여기어때는 가족 단위 여행객이 많은 명절 연휴를 고려해 맞춤 여행 코스도 소개했다. 포항의 맛을 느낄 수 있는 구룡포 대게거리와 포항의 멋진 자연 풍경을 바라보며 힐링할 수 있는 호미곶ᆞ스페이스워크 같은 여행 스팟을 추천한다. 자세한 내용은 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “포항은 멋진 풍경과 맛있는 특산물, 다양한 문화 체험을 함께 경험할 수 있는 여행지”라며 “설연휴 국내 여행을 계획 중이라면 이번 프로모션을 통해 포항으로 여행을 떠나보길 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

