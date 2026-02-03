전소민 “유재석이 선물한 첫 샤넬, 5년째 쓰고 있어”

배우 전소민이 방송에서 유재석에게 받은 명품 지갑 선물에 대한 특별한 사연을 공개했다.
전소민은 지난 2일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜’에 게스트로 출연해 토크를 나누던 중 자신이 사용 중인 지갑을 언급했다. 이날 이상민이 전소민의 지갑을 가리키며 “이 지갑 주인이 누구냐”고 묻자, 전소민은 “제 거”라고 답했다.
이를 들은 탁재훈은 “명품 자랑하는 사람인 줄 몰랐다”고 말했고, 전소민은 곧바로 “제가 명품이 많지 않다”며 “옛날에 처음 돈 벌었을 때 몇 개 산 정도”라고 설명했다.
이어 전소민은 해당 지갑이 단순한 명품이 아닌 특별한 선물이라고 밝혔다. 그는 “이건 제 인생 첫 샤넬이고 선물 받았다. ‘식스센스’ 했을 때 크리스마스 선물로 유재석 오라버니가 고생했다고 멤버들에게 하나씩 선물해줬다”고 말해 눈길을 끌었다.
전소민은 “그때 받은 건데 5~6년째 잘 쓰고 있다”며 오랜 시간 소중히 사용 중이라고 덧붙였다.
이를 듣던 카이는 “우리도 기대해도 되겠다”며 웃음을 보이며 분위기를 더했다.
<세계일보>
한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]