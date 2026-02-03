K리그2 안산, MLS서 뛴 타깃형 스트라이커 마촙 영입

안산 유니폼을 입은 마촙. 사진=안산 그리너스 제공

프로축구 K리그2 안산 그리너스가 장신 공격수 마촙을 영입했다.

2살 때 부모를 따라 미국으로 이주한 마촙은 미국과 남수단 이중국적자다. 키 190cm, 몸무게 82kg의 압도적인 피지컬을 앞세운 타깃형 스트라이커다. 폭발적인 주력도 보유해 뒷공간 침투와 공중볼 경합 모두에서 탁월한 것으로 알려졌다.

미국 메이저리그 사커(MLS) 애틀랜타 유나이티드에서 뛰었다. 2022 카타르 월드컵 아르헨티나 우승 멤버인 티아고 알마다

와 함께 공식전 26경기를 소화하며 수준 높은 공격 전술을 익혔다.

마촙은 리투아니아 리그의 ‘절대 강자’이자 최다 우승 팀으로 해마다 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그나 콘퍼런스리그 예선에 나가는 잘기리스 빌뉴스에서 핵심 자원으로 활약했다. 특히 콘퍼런스 리그 등 유럽 대항전 무대까지 밟으며 큰 경기 경험을 쌓았다. 직전 시즌까지 리그 26경기에 출전해 꾸준한 실전 감각을 유지해왔다.

마촙은 아프리카 신흥 강호 남수단 국가대표팀으로 뛰고 있다. 2024년 11월 아프리카 네이션스컵 예선에서도 나섰다.

마촙은 “안산이라는 새로운 도전에 나서게 돼 기쁘다. 한국 무대는 처음이지만, 빠른 템포와 경쟁적인 리그라는 점에서 큰 동기부여가 된다”며 “미국과 유럽에서 쌓아온 경험을 팀에 녹여내고, 안산이 목표하는 곳에 도달할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

입단 절차를 모두 마친 마촙은 남해에서 진행 중인 2차 전지훈련에 합류해 선수단과 호흡을 맞출 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

