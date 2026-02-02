이재명 대통령, ‘골든’ 그래미 수상 축하 “값진 성과…로제·정윤채도 응원”

케데헌 메기강 감독과 이재명 대통령(오른쪽). 대통령실 제공

이재명 대통령이 그래미 어워즈에서 한국을 빛낸 K-팝 아티스트들에게 축하를 전했다.

2일 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미어워즈에서 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'(HUNTR/X)의 '골든'이 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상'(Best Song Written for Visual Media·비주얼 미디어 최우수 주제가상)을 받았다.

K-팝 역사상 최초의 기록이다. 이재명 대통령은 이날 오후 자신의 SNS에 “‘골든’이 K-팝의 새로운 역사를 썼다. K-팝 작곡가 또는 프로듀서가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음”이라고 의미를 짚으며 “모든 음악인이 꿈꾸는 세계 최고 권위의 무대에서 이뤄낸 값진 성과에 뜨거운 축하를 전한다”고 밝혔다.

올해 그래미에는 케데헌을 비롯해 블랙핑크의 로제와 하이브 소속 현지화 걸그룹 캣츠아이도 각각 3개, 2개 부문 후보에 올랐다. 6인조 다국적 걸그룹 캣츠아이에는 유일한 한국인 멤버 정윤채가 포함되어 있다. 이 대통령은 “비록 수상에는 이르지 못했지만, 후보로 이름을 올리며 세계적 경쟁력을 갖추고 있음을 분명히 보여준 블랙핑크 로제 님과 캣츠아이 정윤채 님께도 응원의 박수를 보낸다”고 격려했다.

이어 “우리 아티스트들이 더 넓은 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 앞으로도 든든히 뒷받침하겠다”며 “무대 뒤에서 땀 흘리는 제작진과 관계자분들이 계셔 오늘의 성과가 가능했다. 여러분 모두가 대한민국의 자랑”이라고 응원의 목소리를 전했다.

베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상 수상으로 골든을 작업한 한국계 미국 작곡가 겸 가수 이재(EJAE)와 작곡에 참여한 테디, 24, 프로듀싱팀 아이디오 등 더블랙레이블 프로듀서들이 그래미의 영광을 안았다. ‘올해의 노래상’을 비롯해 다섯 개 부문 후보에 오른 골든은 비록 한 부문 수상에 그쳐 아쉬움을 안겼으나, 그래미의 벽을 깬 K-팝곡이라는 점에서 의미가 크다.

