향정신성의약품 '졸피뎀'의 대리처방·수수 의혹을 받는 래퍼 겸 프로듀서 MC몽(본명 신동현)이 고발당했다.

임현택 전 대한의사협회장이 국민신문고를 통해 MC몽을 고발했고 해당 건이 현재 대검찰청으로 이첩된 상태라고 이데일리가 2일 보도했다.

임 전 회장은 MC몽이 타인 명의로 처방된 졸피뎀을 건네받아 복용했다는 의혹과 관련해 마약류 관리에 관한 법률 및 의료법 위반 여부를 수사해달라는 취지로 지난달 30일 고발장을 제출한 것으로 전해졌다.

임 전 회장은 고발장에 "졸피뎀은 향정신성의약품으로 타인 명의로 처방된 약을 단 1정이라도 수수·복용할 경우 위법 소지가 있다"고 적은 것으로 알려졌다.

앞서 이데일리는 자신들이 입수한 전 매니저 녹취록에 MC몽의 이른바 '대리처방' 의혹을 뒷받침하는 내용이 담겨 있다고 보도했다. 해당 녹취록에서 MC몽 전 매니저는 "내 이름으로 받아서 그냥 줬다"고 주장했다.

MC몽은 해당 매체에 "1~2알 정도는 받았을 수도 있다. 불면으로 너무 힘들었던 상황이었다"고 해명했다.

