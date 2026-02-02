배우 이종혁의 차남이자 유튜버 이준수(19)가 근황을 공개했다.

이준수는 최근 유튜브 채널 '10준수'에 '마라탕으로 해장하기'라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 이준수는 "어제 술을 마셔서 해장할 겸 마라탕과 꿔바로우를 시켜봤다"며 직접 팽이버섯, 만두, 소시지 등을 추가해 조리한 음식을 선보였다.

식사를 이어가던 이준수는 "요즘 위가 많이 줄어서 1일1식을 한다"고 말했다. 그는 "술을 마시면 안주를 먹어야 하니까, 저녁을 먹고 가면 살이 두 배로 찐다"며 "술 먹기 전까지는 아무것도 안 먹다가 술 마실 때만 아주 조금 먹는다"고 덧붙였다.

또 이준수는 음주량에 대해 "제가 술을 최대로 먹었을 때가 소주 5병 먹었다"고 말했다. 그러면서 "아직 간이 세서 숙취가 없는 것 같다"고 했다.

한동안 뜸했던 유튜브 활동을 재개한 이유에 대해서는 아버지 이종혁의 영향을 꼽았다. 이준수는 "입시 준비로 바빠 영상을 올리지 못했는데, 아빠가 유튜브 활동을 열심히 하시는 모습을 보고 자극을 받았다"며 "오랜만의 촬영이라 카메라를 보는 게 어색하다"고 소감을 전했다.

이준수는 이종혁과 함께 MBC TV 예능 '아빠! 어디가?'(2013) 등에 출연하며 얼굴을 알린 바 있다. 지난해 중앙대 공연영상창작학부 합격 소식을 전했다.

