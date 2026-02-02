토코보, ‘미니 선스틱 기획세트’ 일본 돈키호테 입점

사진=토코보(TOCOBO)

넥스트 더마 비건 코스메틱 토코보(TOCOBO)의 미니 선스틱 기획세트가 일본의 대표 유통 채널인 돈키호테에 입점한다고 2일 밝혔다.

브랜드에 따르면 돈키호테는 일본 전역에 매장을 보유한 대형 오프라인 유통 채널로 폭넓은 소비자 유입과 트렌드 선점력이 강점이다. 토코보는 2월 2일부터 돈키호테 입점을 시작으로 3월 초부터는 순차적으로 로프트, 플라자 등 일부 버라이어티샵에 판매를 개시하며 일본 내 오프라인 유통 접점을 확대하고 글로벌 시장에서의 브랜드 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

이번에 입점하는 미니 선스틱 3종은 매일 달라지는 피부 컨디션과 피부 타입에 맞춰 선택할 수 있는 UV 케어 제품이다. 11g의 미니 사이즈로 포켓에도 쏙 들어가 외출 시에도 간편하게 덧바를 수 있어 언제 어디서나 자외선 케어가 가능하다. 또한 키링으로 활용할 수 있는 전용 케이스가 포함되어 있어 가방에 달아 귀엽게 휴대할 수 있는 점도 매력 포인트로 외출 시에도 부담 없이 가볍게 들고 다닐 수 있다.

코튼 소프트 미니 선스틱 기획세트. 사진=토코보(TOCOBO)

3종 중 먼저 코튼 소프트 미니 선스틱 기획세트는 은은한 블루 컬러의 매트한 선스틱이 피부에 고르게 밀착되어, 실크처럼 보송보송한 피부 표현을 연출해주며 마이크로 사이즈의 다공성 파우더가 피부의 굴곡과 미세한 틈새까지 밀착해 피지와 과도한 유분을 효과적으로 흡착하여 번들거림 없이 보송한 피부를 유지해 주는 동시에, 부드러운 보습막이 고르게 형성되어 매끄럽고 깔끔한 베이스 라인을 완성해준다.

시카 쿨링 미니 선스틱 기획세트. 사진=토코보(TOCOBO)

시카 쿨링 미니 선스틱 기획세트는 쿨링감 있는 촉촉한 텍스처가 피부를 편안하게 감싸주며, 피부 진정과 보습을 동시에 케어해주는 멀티 밤 타입의 선스틱이다. 사용할수록 피지와 번들거림을 효과적으로 잡아주며 피부 컨디션을 건강하게 정돈하는 동시에 자외선을 차단하며 스킨케어 하듯 가볍게 사용할 수 있는 산뜻하고 쾌적한 데일리 UV 케어 제품이다.

비타 워터 프루프 미니 선스틱 기획세트. 사진=토코보(TOCOBO)

비타 워터 프루프 미니 선스틱 기획세트는 비타민을 연상시키는 산뜻한 옐로 컬러의 스틱 타입 선스틱으로, 피부에 아무것도 바르지 않은 것처럼 가볍게 밀착되며, 보송하고 에어리한 사용감을 제공한다. 땀과 피지로 인한 번들거림이나 메이크업 무너짐이 고민되는 여름철에도 강력한 워터프루프 기능(UV 내수성 ★★)과 노세범 처방을 적용해 산뜻한 피부 상태를 유지할 수 있도록 돕는다고 브랜드 측은 전했다.

토코보 브랜드 관계자는 “미니 선스틱 기획세트는 간편한 사용감과 뛰어난 휴대성을 강점으로 한 제품인 만큼 다양한 라이프스타일 소비층이 찾는 돈키호테 채널과의 시너지가 기대된다”라며 “앞으로도 현지 소비자 니즈에 맞춘 제품과 유통 전략을 강화해 안정적인 일본 오프라인 유통 기반을 구축해 나갈 계획”이라고 전했다.

