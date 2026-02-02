원팩트, 첫 EP ‘원앤온리’ 트랙리스트 공개…타이틀곡은 '세인'

보이그룹 ONE PACT가 첫 EP 트랙리스트를 공개하며 한층 더 강렬해진 음악적 스펙트럼을 예고했다.

ONE PACT의 소속사 아르마다이엔티는 2일 공식 SNS 채널을 통해 1st EP '1’ONLY(원앤온리)'의 트랙리스트를 게재하며, 컴백 기대감을 고조시켰다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 첫 번째 EP '1’ONLY(원앤온리)'에는 'O-P'를 시작으로 타이틀곡 'SANE(세인)', 'Pull Up', 'DO U FXXKING LOVE ME TOO, 그리고 스페셜 트랙까지 총 5곡이 수록됐다. 이를 통해 원팩트만의 고유한 서사를 이어갈 전망이다.

'1’ONLY(원앤온리)'는 지난해 7월 발매한 미니 4집 'ONE FACT' 이후 약 7개월 만에 발표하는 신보로 무대 위 강렬한 에너지와 홀로 마주하는 내면의 고요함 등 서로 상반된 순간들이 결국 하나의 자아에서 비롯된다는 점에 주목했다. 이러한 과정 속에서 흔들림 없이 있는 그대로의 감정과 태도를 음악으로 기록한 앨범이다.

특히 이번에도 멤버 태그(TAG)가 전곡 프로듀싱 및 작사·작곡에 참여해 팀의 독보적인 색깔을 녹여냈다. 매 앨범 성장을 거듭해온 만큼, 이번 신보에서 보여줄 음악적 역량에도 관심이 쏠린다.

원팩트는 오는 5일 오후 3시부터 각종 음반 판매처를 통해 피지컬 앨범 예약 판매를 시작한다. 이후 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

원팩트의 첫 번째 EP '1’ONLY(원앤온리)'는 오는 26일 낮 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

