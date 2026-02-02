케데헌 ‘골든’, K-팝 최초 그래미…외신도 조명 “오랜 갈증 해소”

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 OST이자 극 중 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’(Golden)이 제68회 그래미 어워즈에서 수상의 영예를 안았다. 골든은 한국 국적의 음악 프로듀서들이 작곡에 참여한 곡으로, K-팝 최초 그래미를 품에 안게 됐다. 외신도 이를 조명하며 K-팝의 글로벌 영향력이 또 한 번 증명됐다고 평가했다.

골든은 2일 미국 로스앤젤레스에서 열린 제68회 그래미 어워즈 사전 행사인 프리미어 세리머니에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 수상 곡에 호명됐다. 해당 부문은 영화, 드라마, 애니메이션을 위한 곡 중 가장 뛰어난 작품의 작곡가에게 주어지는 상이다.

골든을 작곡한 한국 국적의 프로듀서 및 작곡가 팀 아이디오(이유한·곽중규·남희동), 24(서정훈)도 공식 수장자가 됐다. 그래미에서 한국 국적의 K-팝 작곡가가 상을 받은 것은 이번이 처음이다.

골든을 공동 작곡한 한국계 미국인 이재와 테디 및 미국의 마크 소넨블릭도 함께 수상의 영광을 안았다.

24는 수상 후 “현장에 함께 하지는 못했지만 이 모든 과정에 참여한 저의 스승이자 가장 친한 친구, K-팝의 개척자 테디형에게 이 영광을 바친다”고 소감을 전했다.

골든이 수상하자 미국 주요 매체들도 앞다퉈 이 소식을 비중 있게 다뤘다. AP통신은 “케이팝 데몬 헌터스의 골든이 시각매체용 최우수 노래 부문에서 수상하며 K-팝 아티스트의 그래미 첫 수상 기록을 세웠다”며 “작곡가들은 영어와 한국어로 함께 수상 소감을 전하며 이 곡의 이중언어적(bilingual) 매력을 강조했다”고 보도했다.

할리우드 매체 버라이어티 역시 “케이팝 데몬 헌터스의 골든이 역대 처음으로 그래미를 수상한 K-팝 곡이 됐다”고 전했다. 이어 골든의 후렴구 가사인 “이츠 아워 모먼트(It’s our moment)”를 인용해 케데헌이 최고의 순간을 이어가고 있다고 보도했다.

뉴욕타임스도 골든의 수상 소식을 전하며 “막강한 영향력을 가진 글로벌 장르(K-팝)의 오랜 갈증을 마침내 해소했다”고 평가했다. 이어 “케이팝 데몬 헌터스는 2025년 가장 강력한 글로벌 문화 콘텐츠이자 넷플릭스 사상 최고 시청률을 기록한 작품이었다. 이제 이 작품은 K-팝 사상 최초의 그래미상이라는 기록을 세웠다”고 설명했다.

또 “골든은 올해의 노래 부문 수상 가능성도 남아 있으며, 수상 시 K-팝 곡이 시상식 최고 부문 중 하나를 차지하는 첫 사례가 될 수 있다”고 덧붙였다. “과거 그래미에서 K-팝의 존재감은 미미했다. 방탄소년단(BTS)은 지금까지 5회 후보에 올랐으나, 수상한 적은 없다”며 그간 K-팝이 그래미에서 냉대받은 이력을 짚기도 했다.

그래미 주요 부문인 올해의 노래와 올해의 앨범, 올해의 레코드 수상자는 몇 시간 뒤 열리는 본 시상식에서 발표된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]