‘도라이버’ 김숙→조세호, 시즌3 마지막 미션 승자는?

김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 ‘도라이버’ 시즌3 마지막 미션에 도전한다.

1일 공개되는 넷플릭스 ‘도라이버 시즌3:도라이 해체쇼’ 13회에서는 동전 던지기로 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 목숨(?)을 건 운명 뒤집기를 펼친다.

멤버들을 기다리고 있는 마지막 관문은 무려 국내 최대 규모의 45m 높이를 자랑하는 빅스윙 탑승권. 멤버들은 미션을 소개하기도 전에 빅스윙의 압도적 자태를 확인하고는 경악에 빠진다.

주우재는 “아이 이게 뭐야!”라며 아우성친 것도 잠시, 금세 상황 파악을 마치고 “저 빅스윙을 본 이상, 이번엔 숙이 누나도 배려 안 해”라며 딱 잘라 말해 누나들의 원성을 산다.

특히 장염 투혼을 불사하던 우영은 “나는 싸겠는데? 어제 먹은 거 다 나올 것 같다고”라며 벌써부터 뒤(?)를 틀어막은 자세까지 연습해 멤버들의 웃음보를 자극한다.

빅스윙 탑승권을 건 이들의 마지막 미션은 바로 동전 던지기로, 앞면 혹은 뒷면 중 많이 나오는 쪽이 빅스윙을 타게 된다. 그러나 만약 전원 한 면이 나온다면 모두 타지 않을 수 있다. 이에 주우재는 “우린 한다면 하는 놈들이야”라며 눈을 번뜩여 긴장감을 끌어올린다.

짜릿한 팀워크의 기적을 이뤄낼 수 있을지, 마지막까지 심장 쫄깃한 재미를 예고해 기대감이 상승한다.

한편 도라이버는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 이날 시즌3는 막을 내리며, 오는 2월22일 시즌4가 새롭게 시작된다.

