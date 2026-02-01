영재아들 둔 김소현, 어느 정도길래? ‘상위 0.1%’

'살림하는 남자들' 시즌2 방송화면 캡처

뮤지컬배우 김소현이 영재 아들 근황을 공개했다.



김소현은 지난 31일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들' 시즌2에서 “주안이가 중학교 2학년에 올라간다. 장애인 편의를 위한 발명 대회에서 금상을 받았다. 해외에도 출품했는데, 이번 주에 금상을 또 받았다”고 밝혔다.

방송에서 김소현은 아들 주안 군에 대해 중학교 2학년으로, 글로벌 대회에서 금상을 수상할 정도로 영재로 불린다고 해 시선을 끌었다.



MC 은지원은 "주안이가 부모님 영향을 받나 보다"면서 "세계 청소년 올림피아드 3관왕, 세계에서 인정받는 상위 0.1% 영재"라며 감탄했다.



김소현을 포함해 부모님과 형제 모두 서울대 출신이다.

은지원은 "남편 손준호씨가 기를 못 편다. 혼자 연세대를 나왔다"고 설명했고, 김소현은 "어쩌다 보니 그렇다. 너무 부끄럽다"고 했다. 가수 박서진은 "연세대가 왜 부끄럽느냐"며 의아해 했다.

