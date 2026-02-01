롯데시네마, ‘2026 아카데미 기획전’ 개최

롯데시네마가 제98회 아카데미 시상식을 앞두고 세계가 주목한 화제작들을 미리 만날 수 있는 2026 아카데미 기획전을 진행한다.

롯데시네마는 오는 5일부터 3월 10일까지 2026년 아카데미 기획전을 통해 국보·그저 사고였을 뿐·리틀 아멜리·센티멘탈 밸류·시라트·씨너스: 죄인들·아르코·원 배틀 애프터 어나더·주토피아2·햄넷까지 총 10편의 작품을 상영한다. 이번 기획전은 올해 아카데미 주요 후보작을 한자리에서 감상할 수 있는 특별한 기회다. 영화 팬들이 아카데미 수상 결과를 예측하며 작품의 감동을 미리 만끽할 수 있다.

먼저 안시국제애니메이션영화제 2관왕을 차지하며 평단의 극찬을 받은 아르코, 셰익스피어와 아내 아녜스의 이야기를 그린 햄넷은 이번 기획전을 통해 국내 관객들에게 최초 공개된다. 정식 개봉을 기다려온 영화 팬들에게는 누구보다 빠르게 극장의 몰입감 있는 환경에서 명작을 접할 수 있는 최적의 기회가 될 전망이다.

이어 음향특화관 광음시네마와 광음LED에서는 원 배틀 애프터 어나더·시라트·씨너스: 죄인들을 상영해 보다 압도적인 몰입감을 선사한다. 세 작품 모두 오직 극장에서만 체험 가능한 압도적인 사운드 퍼포먼스로 공개된다.

롯데시네마는 기획전 개최를 기념해 올해 아카데미 수상작을 예측하는 이벤트를 진행한다. 주요 부문 수상자를 맞힌 관객 중 추첨을 통해 경품을 제공하며, 기획전 상영 일정 및 이벤트에 관한 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

롯데시네마는 “이번 기획전은 아카데미 시상식에 앞서 관객들이 주목해야 할 후보작을 한눈에 만나볼 수 있도록 구성했다”라며 “작품성과 화제성을 겸비한 작품들을 극장의 큰 스크린과 완벽한 사운드를 통해 명작을 미리 만나보시길 바란다”라고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]