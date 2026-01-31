KBO, ‘야구로 통하는 티볼캠프’ 운영사업자 선정 입찰 시행

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 31일 “야구로 통하는 티볼캠프의 운영사업자 선정 입찰을 시행한다”고 밝혔다.

야구로 통하는 티볼캠프는 사연 공모를 받아 초등학생과 보호자로 이루어진 가족을 선정해, KBO 레전드와 함께하는 티볼캠프를 두 차례 실시하는 사업이다.



KBO는 지난 2023년부터 ‘야구로 통하는 티볼캠프’를 개최한 바 있다. 어린이들의 티볼 체험 기회를 확대해 야구에 대한 관심과 흥미를 유발하고, 가족이 함께하는 프로그램을 통해 가족 단위 팬을 확보하는 것이 목표다.

문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되는 본 사업에 참여를 원하는 업체는 조달청이 운영하는 나라장터에 고지된 입찰공고를 토대로 제안서를 작성한 후 필요 서류를 첨부해 3월11일 오후 3시까지 KBO 육성팀으로 방문 접수하면 된다.

KBO 육성팀은 서울특별시 강남구 강남대로 278 야구회관 6층에 위치해 있다. 단 우편과 이메일, 팩스 접수는 불가하다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

