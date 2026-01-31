[부고] 김병수(한국지엠 노사부문 노사지원팀 부장)씨 부친상

▲김홍주(향년90세)씨 별세, 김충식·김형식·김용식·김병수(한국지엠 노사부문 노사지원팀 부장)씨 부친상 = 1월 31일 오후, 울산전문장례식장 VIP1호실, 발인 2월 2일 오전 8시 30분, 장지 울산하늘공원 ☎ 052-242-4444
입력 : 2026-01-31 15:12:22 수정 : 2026-01-31 15:12:21
