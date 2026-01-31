롯데월드, 홀몸 어르신 위한 ‘드림溫박스’ 제작

롯데월드 임직원들로 구성된 샤롯데봉사단은 최근 도움이 필요한 관내 홀몸 어르신분들께 따뜻한 마음을 전할 ‘드림溫(온)박스’ 100세트를 제작하는 봉사활동을 진행했다.

롯데월드 임직원들은 지난 2021년부터 매년 겨울철 마다 ‘드림溫박스’에 참여해 홀몸 어르신들의 일상생활에 실질적인 도움이 될 쌀, 간편식 등 생필품 세트를 직접 포장하고 전달해왔다.

이번 봉사활동에 참여한 20여명의 임직원들은 물품을 직접 포장하는 것은 물론 신년을 맞아 각 가정의 행복을 기원하는 손편지까지 작성 후 동봉해 더욱 의미를 더했다. 봉사활동을 통해 제작된 ‘드림溫박스’는 추후 송파구 내 종합복지센터와의 협조 아래, 총 100가구에 전달될 예정이다.

한편 롯데월드는 사회공헌 캠페인 ‘드림업(Dream Up)’을 필두로 드림티켓, 찾아가는 테마파크 등 문화 생활 지원을 위한 다양한 CSR 활동을 진행하고 있으며, 대중교통 이용 독려를 통한 탄소 배출 저감 등 손님과 함께하는 친환경 ‘그린월드 캠페인’도 펼치고 있다

