이관희, 홍진경 저격 논란에 결국 영상 비공개

농구선수 이관희가 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 리뷰 영상에서 패널 홍진경을 언급한 발언으로 논란에 휩싸인 뒤, 결국 해당 영상을 비공개 처리했다.
30일 유튜브 채널 ‘농구선수갓관희’에서는 지난 27일 업로드됐던 “‘솔로지옥5’ 리뷰 같이 볼 사람?”이라는 제목의 영상을 더 이상 찾아볼 수 없다. 해당 영상은 현재 비공개 상태로 전환된 것으로 확인됐다.
이 영상은 이관희가 홍진경을 향해 한 발언이 온라인상에서 재조명되며 논란이 불거진 이후 비공개 처리된 것으로 보인다. 앞서 이관희는 영상에서 자신과 ‘솔로지옥3’에 함께 출연했던 윤하빈과 함께 ‘솔로지옥5’를 시청하며 리뷰를 진행했고, 그 과정에서 패널 홍진경을 언급했다.
당시 이관희는 “제가 이 얘기를 하고 싶었는데 진경 누나도 연애 잘 모를 것 같다”며 “저기서 연애 훈수를 두는 게 화가 난다, 너는 어떻게 생각하냐”고 말했다. 이에 윤하빈은 “결혼도 하고 아이도 있으신 거 아니냐”고 답했지만, 이관희는 “결혼하면 나보다 나은 거냐”며 “나도 결혼할 건데?”라고 되물었다.
윤하빈은 이어 “(연애 경험이) 옛날 일들이었을 테니까”라고 홍진경을 두둔했으나, 이관희는 “내 생각에는 한해 씨, 덱스 씨, 다희 누나 다 인정하거든? 진경 누나는 이해를 잘 못하겠다”며 “연애를 나보다 더 잘할 거라고 생각을 못하겠거든?”이라고 발언을 이어갔다. 윤하빈이 “저와는 무관한 이야기”라고 선을 그었음에도, 이관희는 “진경 누나는 안 맞는 거 같아”라고 재차 강조했다.
해당 발언은 지난 29일 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 비판 여론이 형성됐다. 홍진경은 ‘솔로지옥’ 시리즈에서 시청자들의 시선을 대변하는 패널로 시즌5까지 함께 출연해왔으며, 이다희, 규현, 한해는 물론 시즌3부터 합류한 덱스와도 패널 간 케미를 보여주며 프로그램의 중심 역할을 해왔다.
논란이 확산된 이후, 이관희의 리뷰 영상은 결국 비공개로 전환되며 더 이상 시청할 수 없게 됐다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]