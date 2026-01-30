조훈현, ‘바둑신동’ 유하준과의 역사적 대국서 2집승… “나의 어린 시절 떠오른 대국”

조훈현 9단(왼쪽)과 유하준 초단이 30일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 ‘SOOPER MATCH 세대를 잇다’에서 특별 대국을 벌이고 있다. 사진=한국기원 제공

바둑계 ‘살아 있는 전설’ 조훈현 9단이 신동 유하준 초단과의 특별한 대국에서 승리로 미소 지었다.

조훈현 9단은 30일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 유하준 초단과의 ‘SOOPER MATCH 세대를 잇다’ 특별 대국에서 281수 만에 백 2집승을 거뒀다.

바둑계 안팎의 비상한 관심을 모은 역사적 대국이다. 세계 최연소 입단 기록으로 얽혀 있는 두 기사의 맞대결이었다. 조훈현 9단이 1962년 세운 세계 최연소 입단 기록(9세 7개월 5일)을 지난 2025년 12월 유하준 초단이 9세 6개월 12일의 기록으로 경신한 바 있다. 한국 바둑의 과거와 미래를 상징하는 두 기사가 이날 ‘SOOPER MATCH’를 통해 특별한 대국을 벌였다.

유하준 초단. 사진=한국기원 제공

대국은 유하준 초단이 흑을 잡고 덤을 주지 않는 ‘정선’ 방식으로 치러졌다. 과거 ‘전신(戰神)’으로 불린 조훈현 9단과 패기 넘치는 신예의 대결답게, 초반부터 격전이 벌어졌다. 좌상 전투에서 유하준은 요석 흑 두점을 버리는 기지를 발휘해 우위를 잡았으나 조훈현 9단이 노련하게 중앙을 삭감하며 집으로 추격하자 금세 국면이 미세해졌다. 이후 끝내기에서 조훈현 9단이 득점을 올리며 역전에 성공, 녹슬지 않은 관록의 힘을 과시했다.

국후 조훈현 9단은 “대국 도중 나의 어린 시절이 떠올랐다. 대국 내용도 천부적인 재능이 있는 것은 맞다”며 “‘제2의 신진서’가 될 수 있을지는 본인 노력 여하에 달렸다. 창호(이창호 9단)가 그랬듯, 남들이 4~6시간 공부할 때 10시간, 20시간 공부해야 일류가 될 수 있다”고 말했다. 이어 “앞으로 한국 바둑을 이끌어 갈 인재로 성장하길 기대한다”는 따뜻한 조언을 건넸다.

조훈현 9단이 대국을 마치고 인터뷰에 임하고 있다. 사진=한국기원 제공

이날 대국을 해설한 박정상 9단은 “(유하준 초단이) 듣던 대로 독창적인 수법을 구사하여 놀랐고, 전투나 판단력 부분에 있어서 천재적인 재능을 갖췄다고 생각한다. 앞으로 시간이 많은 만큼 경솔함과 계산적인 부분의 약점을 보완하면 세계 최고의 기사가 될 수 있을 것”이라는 높은 평가를 내놨다.

한편, 지난해 12월 18일 제3회 12세 이하 입단대회를 통과하며 프로에 입문한 유하준 초단은 입단 이후 프로기사 간 첫 대국에서 혹독한 신고식을 치렀다. 다만 이번 특별 대국은 정선으로 치러진 이벤트 매치로 공식 성적에 반영되지 않는다.

‘SOOPER MATCH 세대를 잇다’는 후원사 SOOP과 바둑TV를 통해 생중계되었으며, 버추얼 스트리머 ‘제갈금자’와 인기 스트리머들이 참여한 인터랙티브 중계 방식이 도입되어 MZ세대 바둑 팬들에게도 큰 호응을 얻었다. 제한시간은 각자 30분에 매 수 추가시간 30초가 주어지는 피셔 방식(시간 누적 방식)으로 치러졌다.

