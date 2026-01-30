나나, 수영장서도 빛난 완벽 몸매…아찔한 스타일 눈길

사진 = 나나 SNS 계정

배우 겸 가수 나나가 과감한 스타일로 눈길을 사로잡았다.

나나는 30일 자신의 SNS에 “my favorite”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 나나 SNS 계정

사진 = 나나 SNS 계정

사진 = 나나 SNS 계정

공개된 사진 속 나나는 속옷이 드러나는 패션으로 다양한 포즈를 취하며 자신만의 매력을 발산했다. 겉옷을 벗은 속옷 차림부터 파자마 스타일, 수영장에서 물놀이를 즐기는 모습까지 다채로운 일상이 담겼다. 또한 퍼 레더 재킷에 머플러를 매치한 스타일링으로 시크한 분위기를 연출해 시선을 끌었다.

한편, 나나는 넷플릭스 드라마 ‘마스크걸’을 통해 연기력을 입증했으며, 지난해 영화 ‘전지적 독자 시점’과 첫 번째 솔로 앨범 ‘SEVENTH HEAVEN 16’을 발매하며 배우와 가수로서 활발한 활동을 이어가고 있다. 또한 올해 공개 예정인 지니TV·ENA 드라마 ‘클라이맥스’ 출연을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]